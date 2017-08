Omfattende politiaksjon i Akershus

Et vitne Romerikes Blad har snakket med, forteller om mange politibiler på stedet og at et helikopter sirkler i området.

– Jeg har sett fem-seks politibiler og politibetjenter med automatgevær, sier en mann i bygda til avisen.

Politioverbetjent Espen Sandvold ved Eidsvoll lensmannskontor sier til avisa at det har skjedd en hendelse, men at politiet så langt ikke vil uttale seg om hva det dreier seg om.

Politiet på Romerike opplyser på Twitter at de vil komme tilbake med flere opplysninger klokken 10.00

Vi har en hendelse i Feiring. I denne forbindelse vil vi komme tilbake med flere opplysninger kl. 10:00. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) August 28, 2017

Operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor VG at de bistår Romerike politidistrikt i saken, men vil ikke si med hva.

– Det er Romerike som har saken, så det er de som uttaler seg, sier han.

Sperrer av hus

RB-journalist Thor Fremmerlid har snakket med politiets innsatsleder, Marit Furuseth, hun henviser kun til pressemeldingen som skal komme klokka 10.

– Politiet er nå i gang med å sperre av et hus. Jeg kan se bevæpnet politi som står stasjonert ute på et jorde her. Det ser ut til at de forholder seg i ro, rapporterer Fremmerlid.

Ifølge avisen skal krimteknikere ha ankommet stedet klokken 09.11.