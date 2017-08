Pågående stor politiaksjon i Akershus

SISTE: Politet melder litt før klokken 10 mandag formiddag at politiaksjonen pågår fortsatt. De bekrefter at hendelsen er alvorlig, men fortsatt uavklart.

De ber samtidig folk som oppholder seg på stedet om å forholde seg til politiets henvisninger

Et vitne Romerikes Blad har snakket med, forteller om mange politibiler på stedet og at et helikopter sirkler i området.

– Jeg har sett fem-seks politibiler og politibetjenter med automatgevær, sier en mann til avisen.

Politioverbetjent Espen Sandvold ved Eidsvoll lensmannskontor sier til avisa at det har skjedd en hendelse, men at politiet så langt ikke vil uttale seg om hva det dreier seg om.

Politiet på Romerike opplyser på Twitter at de vil komme tilbake med flere opplysninger klokken 10.00

Operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor VG at de bistår Romerike politidistrikt i saken, men vil ikke si med hva.

– Det er Romerike som har saken, så det er de som uttaler seg, sier han.

Krimteknikere på stedet

Ifølge Romerikes Blad skal krimteknikere ha ankommet stedet litt etter klokken 09.

Ifølge VGs reporter på stedet er et større område like overfor Feiring kirke sperret av.