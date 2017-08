Regjeringen vil investere i ny klinikk på Radiumhospitalet

Helseminister Bent Høie (h) og finansminister Siv Jensen (frp.) troppet selv opp på Radiumhospitalet tirsdag for å presentere planene.

Pengene gis i form av et investeringslån. Det 16.000 kvadratmeter store bygget skal etter planen stå klart i 2022.

«Bygget skal bidra til å utvikle Radiumhospitalet til et helhetlig, fremtidsrettet og driftseffektivt kreftsykehus for Oslo, for regionen og for landet. Dette er viktig for kreftpasienter over hele Norge», skriver Regjeringen i en pressemelding.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Flere av bygningene på Radiumhospitalet er nedslitt med betydelig oppgraderingsbehov. Den eldste bygningen er fra 1928, og det nyeste bygget er fra 2009.

«Det er derfor behov for et nytt klinikkbygg, siden store deler av virksomheten foregår i bygninger som er gamle, lite funksjonelle og i dårlig stand», skriver Regjeringen.