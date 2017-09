Forskerens nye mål på fattigdom halverer antallet fattige i Norge

Hva er det laveste forbruket barnefamilier og enslige kan ha – og likevel leve et verdig liv? Det har forsker Elling Borgeraas på Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus beregnet ned til minste detalj.

For en familie med mor, far og to barn er svaret: 20.200 kroner i måneden.

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har han laget et fattigdomsmål basert på forbruk – et minstemål av hva folk trenger. Minimumsbudsjettet består av en «pakke» med varer og tjenester som ligger enda litt lavere enn det nøkterne familiebudsjettet SIFO ellers opererer med, det såkalte «referansebudsjettet».

Legger man det nye «minimumsbudsjettet» til grunn, er det 215.200 fattige i Norge – mot 491.000, hvis man bruker den såkalte EU-definisjonen.

Det er blant annet denne Statistisk sentralbyrå (SSB) og staten legger til grunn i sine beregninger av såkalte lavinntektsgrupper.

For barn er forskjellen mellom de to definisjonene enda større:

Med den rådende definisjonen var 11 prosent av alle barn regnet som del av fattige husholdninger i 2015 (125.000 barn).

Med SIFOs definisjon blir det bare fire prosent (vel 43.000 barn).

– Gjør de fattige en bjørnetjeneste

– En fattig person er en som faktisk trenger økonomisk hjelp. Vi gjør fattige mennesker en bjørnetjeneste hvis vi overdriver antallet personer som havner i denne kategorien, sier Borgeraas.

– Når man opererer med så mange fattige, blir hele bildet uklart og tiltakene deretter. Det kan føre til politisk handlingslammelse, mener han.

Forskeren påpeker at diskusjonen om fattigdomsmål stort sett har foregått i forskermiljøene, men at usikkerheten rundt hvor grensen går for fattigdom eller lavinntekt også handler om politikk i vid forstand.

– Dette bør diskuteres i en bredere offentlighet, sier han.

Har ikke fasiten

De to andre definisjonene som er i bruk, baserer seg på en viss prosentandel av medianinntekten (se fakta).

Fakta: Grunnlaget for beregningene Sammenligningen mellom de to definisjonene er her gjort for dem med lav inntekt i året 2015. Det vanligste målet på fattigdom er hushold som har hatt lav inntekt i minst to år i en treårsperiode. SSBs tall baserer seg på den såkalte EU-definisjonen: husholdning der gjennomsnittlig inntekt etter skatt i årene 2013–2015 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt. OECD har en annen definisjon som tar utgangspunkt i 50 prosent av medianinntekten.

– Vi vet faktisk ikke om 50 eller 60 prosent av medianinntekten er den inntekten som skiller dårlige fra akseptable materielle levekår. Når medianinntekten i befolkningen øker, vil som regel også andelen med lavinntekt øke, påpeker Borgeraas.

Med andre ord: jo flere som tjener mye, desto flere anses som fattige.

Forskeren understreker at minimumsbudsjettet heller ikke er noen fasit for hvor fattigdomsgrensen går i Norge.

– Det er knyttet stor usikkerhet til flere av valgene som er foretatt i våre beregninger, ikke minst bokostnader, sier han.

Tallene er like for hele landet. De tar for eksempel ikke hensyn til særskilt høye bokostnader i Oslo. Men det gjør heller ikke EU-definisjonen av fattigdom, påpeker forskeren:

– En familie med to barn som netto tjener mindre enn 445.000 i året (27.100 i måneden) er i lavinntekt-kategorien ifølge EU-definisjonen. Men de vil kanskje ikke oppleve seg selv som fattige hvis de bor på landet med lave bokostnader. Med høye boligpriser i pressområder blir det annerledes, sier han.

Ministeren: – Har brukt tallene feil

Barne- og likestillingsdepartementet er oppdragsgiver for SIFO-rapporten.

– Det er viktig at vi når ut til barn som lever i lavinntektsfamilier, slik at de får hjelp, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

– Både politikere, forskere og journalister har brukt SSB-statistikken over familier som lever i vedvarende lavinntekt litt feil og kalt det for fattigdom, mener ministeren.

– Hva slags konsekvenser kan det få at tallet for fattige trolig ligger altfor høyt?

– Det er viktig å få frem bedre tall, slik at hjelpen går til dem som trenger det mest. Da trenger vi mer kunnskap. Men også SIFOs måte å beregne på har sine utfordringer, som de påpeker i rapporten: Blant annet at det kun legges inn et standardbeløp for boutgifter. I fremtiden håper jeg vi kan bli mer treffsikre, slik at vi i enda større grad kan målrette arbeidet mot barnefattigdom, sier hun.

Det er ikke første gang definisjoner av fattigdom blir diskutert: I 2013 tok daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) til orde for en ny definisjon av fattigdom.

Stordriftsfordeler med flere barn

SIFO-rapporten viser også at hvordan man «vekter» hushold kan ha ganske dramatiske effekter på andelen fattige - eller familier med lav inntekt, om du vil. SIFOs definisjon tar i stor grad hensyn til «stordriftsfordelen» ved å ha flere barn, for eksempel ved at barn «arver» søskens klær og utstyr.

Hvilket mål man benytter, har mye å si for hvordan barnerike familier faller ut. For et foreldrepar med fem barn blir eksempelet slik:

Ved EUs definisjon (60 prosent av medianinntekten) har vel 50 prosent av alle slike familier lav inntekt.

Med OECD-tilnærmingen er det nesten like mange: 48 prosent.

I «minimumsbudsjettet» til SIFO er bare 13 prosent av fembarnsfamilier fattige.

– Tallmaterialet viser ganske klart at EU-definisjonen sannsynligvis ikke er egnet som et fattigdomsmål. Anslagene er mest sannsynlig urimelig høye, og det slår ekstra sterkt ut for barnerike familier, fastslår Borgeraas.

Han legger til at man i dag har liten eller ingen kunnskap om hvordan utgiftsfordelingen i barnerike familier egentlig skal beregnes.

SSB: – Vårt anslag best

Seniorrådgiver Jon Epland i SSB mener den forbruksbaserte definisjonen ser ut til å undervurdere de økonomiske problemene til barnerike familier, som for øvrig ofte er innvandrerfamilier.

– I eksempelet med et par med fem barn har vi også opplysninger om hvor mange som mottar sosialhjelp og/eller bostøtte: Det gjelder for 32 prosent i denne gruppen, sier han.

Utslagene er enda større for enslige med mange barn. Der for eksempel SIFOs tall viser at kun 26 prosent av enslige med fem barn kommer under deres grense, er andelen som mottar sosialhjelp/bostøtte innenfor denne gruppen, på hele 83 prosent. SSBs anslag ligger her på 88 prosent.

Det viser at våre lavinntektsdefinisjoner kanskje tross alt ligger nærmere virkeligheten enn SIFOs, mener SSB-rådgiveren.

Middelklassen drar ifra

Han påpeker at det er store utfordringer med å samle inn data til et forbruksbasert fattigdomsmål, mens registrering av folks inntekt er enklere.

– Med EU-definisjonen på 60 prosent av medianinntekt registrerer vi hvordan ulikheter i inntekt utvikler seg. På slutten av 80-tallet ville en familie med datidens middelklasse-inntekt havne i dagens lavinntekt-gruppe, sier han.

Han understreker at SSB ikke snakker om «fattigdom», men holder seg til begrepet «lavinntekt». Samtidig slår han fast:

– Det vi ser helt klart, er at forskjellene i inntekt har økt de siste årene i Norge. De på «på bunnen» har ikke holdt tritt med middelklassen, mens de på toppen drar ifra.