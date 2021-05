Kraftige innstramminger i Trondheim etter nye koronautbrudd

– I realiteten stenger vi nå ned store deler av byen, sier kommunedirektøren.

Trondheim kommune stenger ned på grunn av en rekke nye smittetilfeller. Foto: Gorm Kallestad / NTB

31. mai 2021 10:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Smittesporerne melder at de er i ferd med å miste kontrollen, sier Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim kommune på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han legger til at kommunen er i ferd med å sprenge kapasiteten for testing.

Søndag ble det registrert 34 smittede i kommunen. Det dreier seg om ni kvinner og 25 menn.

– To har ukjent smittekilde, resten er kjente nærkontakter eller er smittet i miljø der det er pågående utbrudd/smitteklynger, opplyser kommunen i en pressemelding.

Derfor ber kommunedirektøren om svært strenge tiltak for å få kontroll på situasjonen.

Kommunen innfører skjenkestans og forbud mot private besøk av mer enn to personer. I tillegg blir det full stans av idretts- og fritidsaktiviteter for alle over 20 år.

Folk anbefales også å begrense sosiale kontakter til fem personer pr. uke utenom husstanden, arbeid og skole. De anmodes også på det sterkeste å unngå all unødvendig reiseaktivitet i regionen.

Kommunedirektør Morten Wolden fortalte om de nye tiltakene under en pressekonferanse i Trondheim kommune mandag ettermiddag. Foto: Ole Martin Wold

– Min sterke anmodning nå er at folk i Trondheim tar dette så alvorlig som det er, bruker de neste to ukene på å få kontroll, unngå festing, redusere sosiale kontakter til et minimum, sånn at vi kan få en god sommer, sier Wolden.

Han legger til at den indiske varianten av viruset trolig har begynt å spre seg i Trondheim.

– Det skumle med den er at vaksinene er mindre effektiv mot den, og vi kan ikke risikere at den sprer seg videre, sier han.

Fakta Dette er de nye tiltakene kommunedirektøren foreslår: Stenging av virksomheter

Forbud mot arrangementer

Påbud om hjemmekontor

Skjenkestopp

Stenging av universiteter, høyskoler og fagskoler

Stans av idretts og fritidsaktiviteter

Plikt til å bruke munnbind

Forbud mot private sammenkomster i eget hjem med flere enn to gjester.

En sterk anmodning om å unngå reising i trondheimsregionen. Vis mer

Ordføreren: – Alvorlig situasjon

Flere skoler er rammet av nye utbrudd. Derfor innfører kommunen rødt nivå på videregående så raskt det lar seg gjøre. På grunnskolenivå blir det fortsatt gult nivå.

– Vi er i en alvorlig situasjon, sier ordfører Rita Ottervik, ifølge Adressa.no.

Hun legger til at vedtakene formelt skal vedtas av formannskapet i ettermiddag.

– Jeg vil anbefale dem å stramme inn kraftig, slik kommunedirektøren anbefaler. Jeg tror de i hovedsak vil følge direktøren, selv om det kan komme mindre justeringer, sier hun.

713 tester søndag

Alle de smittede har milde sykdomsforløp. Av de smittende er flest – 17 personer – i 20-årene. Ellers er én mellom 0 og 9 år, fem mellom 10 og 19 år, fem i 30-årene og seks i 50-årene.

Det ble gjennomført 713 tester søndag.

Til Adresseavisen opplyser kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune at kommunen, i tillegg til den økende smittesituasjonen, har en sterk mistanke at den indiske virusvarianten er kommet.

– Den har vært observert i nabokommunene våre tidligere, og den er svært smittsom. Det er grunn til å tro at vaksinene er litt mindre effektiv mot denne varianten enn de andre, og det gir grunn til bekymring, sier Tiller.

Ifølge Nidaros vet ikke kommunen hvor mange tilfeller av den aktuelle virusvarianten det kan dreie seg om.

– Prøvene er ikke sekvensert ennå. Men smittebildet og smittesporing fra andre kommuner hvor viruset er påvist, gir oss mistanke om at det også er i Trondheim. Vi forholder oss som om det er i Trondheim, sier Harry Tiller til avisen.