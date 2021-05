13. april: Den profilerte advokaten Tor Kjærvik blir skutt i sitt hjem på Røa i Oslo og dør av skadene. Advokatens 36 år gamle sønn er siktet for drapet. Han er også siktet for drapsforsøk på Kjærviks samboer.

22. april: Klokken 20.40 fikk politiet melding om at 42 år gamle Renate Strand Normann var funnet død utendørs på Varaldsøy i Kvinnherad. En 47 år gammel mann ble samme kveld siktet for drap. To dager senere ble han varetektsfengslet i fire uker. Avdøde og siktede er av politiet betegnet som bekjente, men er ikke i slekt eller i nær relasjon til hverandre.