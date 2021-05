Kvinne i 40-årene siktet for drap i Halden

En person ble mandag kveld funnet død i en leilighet i Halden sentrum. En kvinne i 40-årene er pågrepet og siktet for drap.

Kriminalteknikere på stedet der en person ble mandag funnet død i en leilighet i Halden sentrum. En person er pågrepet i forbindelse med dødsfallet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-André Lorentsen

Det sier politiadvokat Øystein Rusnes i Øst politidistrikt til VG tirsdag morgen.

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde innendørs, via AMK klokken 22.05 mandag kveld. Få minutter senere rykket seks-sju politibiler ut til en leilighet i Halden sentrum.

Ikke kjenninger

Til NRK sier Rusnes at kvinnen ble pågrepet uten dramatikk.

– Det blir sannsynligvis gjennomført et avhørt på morgen eller formiddagen. Hverken siktede eller avdøde er kjenninger av politiet, sier han.

– Vi kan bekrefte at en person er funnet død og en person er pågrepet i saken. Vi kommer ikke til å gå ut med kjønn og alder på de involverte siden pårørende ikke er varslet, sa operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB tidligere natt til tirsdag.

Overfor NRK bekreftet innsatsleder Frode Pedersen allerede rundt midnatt at de mistenkte at de sto overfor et drap.

Skrik

Natt til tirsdag kom krimteknikere fra politiet i Østfold til stedet for å foreta tekniske undersøkelser. Ifølge operasjonsleder Aas er det ikke aktuelt å involvere Kripos.

– Ikke slik det ser ut nå i natt. Vi får se hva de finner ut i natt, så vil det bli tatt en avgjørelse på dagtid tirsdag.

Et vitne i nabolaget forteller til NRK at hun hørte skrik og rop om hjelp før politiet kom til stedet.

– Det hørtes ut som en kamp på liv og død. Et øyeblikk etter var politiet her. De tok seg inn i leiligheten med skjold, sier hun.