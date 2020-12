I november planla NVE en ny utredning av rasområdet, viser e-poster. En måned senere gikk skredet.

I november bestemte NVE seg for å utrede dette området for skred på nytt. Hans O. Torgersen

31. des. 2020 15:01 Sist oppdatert nå nettopp

20. november tikker en e-post inn hos tre kommuner.

Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) planlegger en utredning av 37 kvikkleiresoner. Ett av områdene de vil undersøke nærmere, er Ask i Gjerdrum. Nå ber de kommunen om bistand til å innhente relevante data og innspill.