Hele familien bekreftet omkommet etter katastrofeskredet

Politiet har så langt identifisert seks personer som er omkommet i skredet på Gjerdrum.

Charlot Grymyr Jansen, Bjørn-Ivar Grymyr Jansen og datteren Alma er bekreftet omkommet i skredkatastrofen. Foto: Privat

1. jan. 2021 20:50 Sist oppdatert nå nettopp

Totalt er syv personer funnet døde. Tre personer er fremdeles ikke lokalisert.

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40) ble lørdag funnet omkommet. Det bekrefter politiet.

Også datteren Alma (2 1/2) er bekreftet omkommet.

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen ble sammen med kona Charlot Grymyr Jansen (31) og datteren Alma (2 1/2) meldt savnet etter leirskredet på Gjerdrum. Familien, som venter et nytt barn i februar, var hjemme i Nystulia 39 da raset gikk.

Charlot Grymyr Jansen (1989) ble mandag bekreftet omkommet.

Bjørn-Ivar Grymyrs bror, Hans Jørgen Jansen, skrev torsdag et innlegg på Facebook som er delt over 3000 ganger. I innlegget deler han bilder av den lille familien og uttrykker et sterkt ønske om at alle tre skal komme til rette i god behold.

Til Romerikes Blad forteller Hans Jørgen Jansen at han snakket med sin bror på telefon kvelden før skredkatastrofen.

– Jeg vet at de var hjemme. Og jeg vet at familiens hus var blant de første som ble tatt av skredet, sa Bjørn-Ivars bror Hans Jørgen Jansen til avisen 30. desember.

Lisbeth Neraas og sønnen Marius Brustad. Foto: Privat

Lisbeth Neraas (54) omkom i skredet, skriver politiet i en pressemelding søndag kveld.

Også sønnen Marius Brustad (29) er bekreftet omkommet.

Neraas bodde i Nystulia 42.

Ifølge Romerikes Blad var Brustad hjemme hos sin mor på romjulsbesøk da leirskredet gikk i Gjerdrum. Han ble funnet omkommet søndag, mens Neraas ble funnet lørdag.

Familien til Brustad og Neraas har kommet med en felles erklæring, som er gjengitt av flere medier.

«Vi savner en svært elsket, kjærlig og omsorgsfull mamma, søster og datter, samt en energisk, omtenksom og høyt elsket bror», står det i uttalelsen.

Eirik Grønolen (31) omkom i skredet, opplyser politiet i en pressemelding lørdag kveld. Han ble funnet 1. januar.

Grønolen var daglig leder i teknologiselskapet Dunderverk, ifølge mannens Linkedin-profil. Han skal ha bodd i Nystulia 38. NRK skriver at Grønolens samboer og deres hund er i god behold.

I tillegg til de seks som er bekreftet omkomne mandag ettermiddag er én annen person funnet omkommet. Foreløpig har politiet ikke gått ut med informasjon om hvem dette er.

Dette er de som fortsatt er savnet og det vi vet om dem:

Irene Ruud Gundersen (1951)

Irene Ruud Gundersen (69) bor sammen med ektemannen Steinar Gundersen i Nystulia 4. Datteren Marita Gundersen var på besøk da skredet kom.

Datteren Nina Christine Gundersen, som bor på en annen adresse, har overfor VG bekreftet at moren er blant de savnede.

I et innlegg på Facebook skriver datteren at søsteren og faren kom seg ut av huset. De skal være lettere skadet og på sykehus.

Irene Ruud Gundersen Foto: Privat

Ann-Mari Olsen-Næristorp (1970) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (2007).

Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næritorp-Sørengen (13) er mor og datter. Odd Steinar Sørengen har fortalt til VG at han ble vekket av at samboeren og den 13 år gamle datteren kom og sa at de måtte komme seg ut. Ifølge Romerikes Blad bodde de i andre etasje i en femmannsbolig i Nystulia.

Sørengen løp etter dem og da han var på et av de siste trinnene ned, raste huset sammen. Sørengen ble liggende fast i ruinene og brakt til sykehus, ifølge VG.

Han trodde da at de to andre var kommet seg ut. Fortsatt er de ikke kommet til rette.

Rasa Lasinskiene var ute og luftet hunden da skredet kom. Foto: Privat

Rasa Lasinskiene (1971)

Rasa Lasinskiene snakket med mannen i telefonen grytidlig onsdag morgen mens hun var ute og luftet hunden, slik hun pleier. Til Bergens Tidende fortalte familien at Lasinskiene hadde ringt mannen og sagt at hun var på vei tilbake og straks hjemme.

Så ble samtalen plutselig brutt. Deretter kollapser grunnen under mannen Ramunas, fortalte sønnen Mantas til Bergens Tidende onsdag kveld. Da han ropte etter kona, fikk han ikke noe svar. Siden har hun vært savnet.