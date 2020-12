Fem spørsmål og svar om smittevern på julaften

Må du holde avstand hele tiden? Her er en enkel smittevernguide til årets julefeiring.

Helsemyndighetene anbefaler folk som ikke er i samme husholdning å sitte litt fra resten av gruppen under julemiddagen. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Alt er som kjent annerledes i år. Dermed er det lett å miste oversikten over hvilke regler og råd som gjelder.

– Det er på en måte de samme reglene som gjelder uansett hvor i Norge du er, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad i et intervju med VGTV onsdag.

Det betyr at du bør huske på det du ellers husker på: Hold avstand, vask hendene og hold deg hjemme om du er syk.

Julefeiringen har noen fordeler med tanke på smittespredning, ifølge Nakstad:

Vi er ikke på jobb.

Vi tar mindre kollektivtransport.

Vi er mindre på kjøpesentre på røde dager der alt er stengt.

– Man er ikke like mye i kontakt med fremmede. Men sannsynligvis er man i nærkontakt med flere i slekten. Vi vet ikke før på nyåret hvor mange smittetilfeller det genererer. Men vi er bekymret for at det blir noe mer smitte i julen, sier Nakstad til VGTV.

Det er noe du kan gjøre for å unngå at smitten sprer seg. Her er en kjapp oversikt:

– Har noen feber eller er litt ruskete i halsen, bør de faktisk ikke komme, sier Espen Nakstad. Foto: Stein Bjørge

1. Hva bør jeg tenke på?

Regler og råd for julefeiringen er ikke veldig annerledes enn rådene som gjelder for resten av året. Men det kan være mer bittert å følge rådene, spesielt det om å holde seg hjemme når du er syk.

– Det viktigste er vanlige hygieneregler. Man må sørge for at de som kommer, er friske. Har noen feber eller er litt ruskete i halsen, bør de faktisk ikke komme, sier Espen Nakstad til VGTV.

2. Hvor mange kan jeg ha på besøk?

Dette er det vanskelige spørsmålet. Har du en stor familie, kan du nok forberede litt mindre ribbe eller pinnekjøtt enn du vanligvis gjør.

Denne regelen gjelder i hele landet:

Regjeringen har åpnet for at du i to dager i løpet av jul og nyttår kan enten ha eller delta i selskap med inntil 10 gjester, i tillegg til de som bor i husstanden. Med unntak av de to dagene, er gjeldende nasjonale anbefaling ikke å ha flere enn 5 gjester.

Men det kan være andre, lokale regler. I Oslo er taket på ti stykker inkludert vertskapet.

– For å redusere risiko for betydelig økt smittespredning, der sårbare grupper kan rammes spesielt, bør alle begrense reiser og sosialt samvær og tenke nøye gjennom hvem vi vil prioritere å møte, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

FHI har laget en egen oversikt over smittevernråd til julefeiringen. Her understreker de også at dersom noen i vertskapet eller blant gjestene er i risikogruppen, bør man være ekstra forsiktig.

3. Hvordan skal julemiddagen serveres?

Når middagen kommer på bordet, kan den spises som vanlig. Men husk å vaske hendene både før og etter måltidet.

Også ved bordet skiller vi mellom de som vanligvis bor sammen og de som er på besøk.

– De som bor sammen til vanlig, kan sitte sammen rundt bordet. Men gjestene bør holde litt avstand til de andre, sier Espen Nakstad til VGTV.

Mange vil glede seg til å kaste seg over gavene under juletreet. Da er det viktig å holde avstand, minner helsemyndighetene om. Foto: Gorm Kallestad / NTB

4. Hva med pakkene?

Avstand er nøkkelen, også når gavene skal åpnes. Selv om det er lov til å ha 10 stykker på besøk, så må det likevel være plass til å holde 1 meters avstand mellom hver gjest.

Når alle skal bort til treet og finne sin pakke, kan det være lurt å ta ekstra hensyn. Det kan være lurt å dele opp i grupper etter husstand også her, anbefaler Nakstad.

5. Kan jeg overnatte?

Det korte svaret: Ja, det kan du!

Det lange svaret finnes hos Helsedirektoratet, som har samlet sine råd når det gjelder overnatting rundt julehøytiden.

Venner og familie kan overnatte i julen, men det er ikke anbefalt å ha mer enn fem gjester.

Og skal du ha overnattingsgjester, bør du sørge for at alle som ikke bor der til vanlig kan holde 1 meters avstand. Unntaket er om gjestene kommer fra områder med høy smitte. Da bør avstanden være 2 meter til folk i risikogruppen, skriver Helsedirektoratet.