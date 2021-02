Selger falske korona-attester

Europol advarer etter at det er avdekket salg av falske attester i flere europeiske land.

Innreisende til Norge må vise frem negativ koronatest tatt maks 24 timer før avreise. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Regjeringen har flere ganger strammet inn på reglene for å reise til Norge. I forrige uke kom ytterligere begrensninger.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke bor i Norge, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

Blant tiltakene regjeringen tidligere har innført, er det at utenlandske statsborgere som kommer hit til landet, må legge frem en attest som viser negativt resultat på koronatest. Testen må være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge.

Nå advarer Europol om at det selges falske attester på negative testresultater. Tilfeller av dette er allerede avdekket i flere europeiske land.

Det skriver Europol i en pressemelding.

Så lenge det er reiserestriksjoner grunnet koronapandemien, er det sannsynlig at kriminelle vil gripe muligheten til å lage og selge falske koronaattester, advarer Europol.

Falsk attest for 400 kroner

Forsøk på å selge falske attester er avdekket i Frankrike, Storbritannia og Spania, melder Europol.

I Storbritannia ble en mann i 30-årene nylig arrestert på Luton flyplass, nord for London, under mistanke om at han solgte falske attester. I et annet tilfelle i Storbritannia skal en falsk attest ha blitt solgt for 100 pund, noe som tilsvarer nærmere 1200 kroner.

I Spania skal falske testresultater ha blitt solgt for 40 euro, eller drøyt 400 kroner. Europol viser også til tilfeller fra Nederland.

Mulighetene er gode for å lage falske attester som fremstår som ekte. Det er fordi teknologien som trengs, er lett tilgjengelig, hevder Europol.

I løpet av bare to timer avslørte en polsk frilansjournalist i NRK hvordan det var mulig å skaffe en falsk koronaattest i Polen for 350 kroner.

Politiet ved Torp flyplass avslørte 54 falske eller mangelfulle koronatester blant nyankomne passasjerer de første tre dagene i januar.

Hindre importsmitte

Reiserestriksjonene ble strammet inn som ledd i arbeidet for å hindre importsmitte til Norge.

– Vi ser en alvorlig situasjon i Europa. Da mener vi det er nødvendig med kraftige restriksjoner for å hindre at smitte kommer inn, sa statsminister Erna Solberg H) da de seneste restriksjonene ble gjort kjent.