Strengere innreiseregler. Sverige stenger for nordmenn. Nye tiltak i flere kommuner.

Tiltakene for å få bukt med den nye virusvarianten blir flere. Sverige stenger grensen for nordmenn natt til mandag.

Regjeringen innførte lørdag de strengeste tiltakene siden 12. mars i Oslo-området. Foto: Berit Roald

NTB

23. jan. 2021 19:17 Sist oppdatert 13 minutter siden

Lørdag morgen ble det innført flere strenge tiltak for nabokommunene til Nordre Follo. I tillegg varsler regjeringen nye tiltak for kommuner i randsonen. Disse vil bli offentliggjort søndag.

Regjeringen har også besluttet å skjerpe karantenereglene generelt og endrer kravet om negativ test ved ankomst fra 72 timer før ankomst til 24.

For reisende som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil blir det krav om en hurtigtest på grensen.

Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav for testing, varsler regjeringen.

– Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene. Dette gjør vi for å stoppe og forsinke spredningen av de muterte og mer smittsomme virusvariantene i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Sverige stenger grensene

Sverige kom lørdag kveld med nyheten om at de kommer til å innføre et innreiseforbud fra Norge som følge av den nye virusmutasjonen. Det opplyser innenriksminister Mikael Damberg. Innreiseforbudet vil gjelde fra midnatt natt til mandag, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Det er sånn i mange land i Europa nå. Norge har vært blant de mest strenge hele tiden. Vi kan ikke klage nå på at svenskene sier at de ikke vil ha det muterte viruset, sier Solberg til NRK.

Tidligere lørdag ba Folkhälsomyndigheten alle som reiser inn i Sverige fra Norge, eller som nylig har vært i Norge, om å koronateste seg og isolere seg hjemme i minst sju dager.

Nabokommuner ønsker tiltak fra regjeringen

Flere kommuner som ikke er omfattet av de nasjonale tiltakene for Oslo-regionen, ber regjeringen inkludere dem. Ordførerne fra Asker, Drammen, Lillestrøm og Lørenskog var tidligere i dag i møte med FHI, statsforvalteren og Helsedirektoratet, skriver VG.

– Vi er beredt til å gjøre nasjonale vedtak om lokale tiltak, sier helseminister Bent Høie (H) til VG, som skriver at regjeringen åpner for å innføre flere lokale tiltak i Oslos nabokommuner.

Kriseledelsen i Bærum er lørdag i møte for blant annet å vurdere tiltak rundt vinmonopol og kjøpesentre. Kommunen ønsker også tiltak fra regjeringen. Flere flokket til kommunen i dag da det ble klart at polene stengte flere kommuner i Oslo-regionen.

– Kjøpesentrene i Oslo stenges ned med de utfordringene det gir for mobilitet og innbyggere som krysser grensene. Men Høie har vært knalltydelig på at innbyggere i Oslo og Follo ikke må bevege seg ut av kommunene for å nyttiggjøre seg av tilbud andre steder, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til Budstikka.

Endrer innreisereglene

Det innføres strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner, mens unntaket for innreisekarantene for arbeidsreisende i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser oppheves fram til 31. januar.

Personell som jobber på fartøy i norsk havn, må hurtigtestes ved utgang av karantene.

Samtidig skjerpes kravene for innreisekarantene for millitært personell.

Skjerper samværskarantene

Karantenekravet for pendlere som jevnlig ankommer Norge, og som testes hver uke, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har opphold seg utenfor Sverige og Finland ti døgn før ankomst til Norge.

Regjeringen skjerper også karanteneplikten for personer som krysser grensen for å gjennomføre samvær. Det stilles krav om testing tre døgn etter ankomst for å få unntak fra karantene i arbeids- eller skoletid.

Det vil ikke lenger bli gitt unntak for fritidskarantene for denne gruppen.