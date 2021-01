Ny metode mot den britiske virusvarianten: – Nå skal det gå raskere

Tidligere har analysene tatt opp mot 14 dager. Nå skal en ny screeningmetode raskere avdekke den britiske virusvarianten hos koronasmittede nordmenn.

Søndag varslet Nordre Follo kommune om 11 nye tilfeller av den britiske koronavarianten. Totalt er det påvist 17 tilfeller av det muterte viruset i smitteutbruddet som har stengt ned Oslo-regionen. Foto: Torstein Bøe

Drøyt 5 prosent av alle smittetilfeller i Norge sendes til laboratoriet ved Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo, hvor analyser gir svar på hvilken variant av viruset det er snakk om.

Det har tatt tid før svarene har foreligget. Men nå lover FHI at analysekapasiteten i laboratoriet skal bli større. Den skal også bli raskere. Og med nye testmetoder skal de i tillegg til å fange opp nye mutasjoner, også være mer målrettet mot en bestemt type: den britiske virusvarianten.

– Allerede nå har vi tatt i bruk raskere og mer målrettet sekvensering. Nå får vi svar etter to dager, mens det tidligere tok seks til ni dager. I tillegg jobber vi med å få på plass hurtigscreening, en såkalt PCR-test. Den vil også gi raske svar på den britiske virusvarianten, sier Gun Peggy Knudsen, assisterende direktør ved FHI.

Fakta Her er FHIs tre nye testmetoder. Slik skal analysekapasiteten og overvåkingen av det muterte viruset økes. FHI øker egen analysekapasitet og er i dialog med avdeling for medisinsk genetikk og avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus om å bistå.

I tillegg innføres det såkalte hurtigtester for å påvise det muterte viruset.

FHI jobber også for å på plass PCR-basert screening, dvs. at de eksisterende koronatestene også skal påvise det muterte viruset. Kilde: FHI Vis mer

Tatt for lang tid

Søndag varslet Nordre Follo kommune om 11 nye tilfeller av den britiske koronavarianten. Totalt er det påvist 17 tilfeller, men flere hundre prøver er inne til analyse.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for spredning til andre kommuner også som stor.

– Vi jobber mye med å skaffe oss oversikt over utbredelsen av den britiske virusvarianten. Ved å være tett på utbruddet i Nordre Follo, og følge med på utbrudd nær Nordre Follo, men også andre steder i Oslo og andre nabokommuner. Vi har stort fokus på å samle data på utbredelsen, sier Knudsen.

Sliter med folk i karantene

Danmark har de siste fem ukene analysert nesten 3000 positive koronatester ukentlig. Norge har analysert 321 virus fra desember og ut forrige uke. Men danskene har også økt smitte av den britiske varianten. Totalt 464 personer er smittet av den nye varianten siden midten av november.

Også i Storbritannia er situasjonen dyster, der den muterte virusvarianten først ble oppdaget. Det offentlige helsevesenet, NHS, er fullstendig overarbeidet. Hundrevis av soldater er blitt sendt ut for å flytte pasienter og utstyr, rundt på Londons sykehus.

Landet sliter også med at folk ikke holder seg i karantene. Nå vurderer myndighetene å betale 500 pund til de som tester positivt for å holde seg i karantene.

I løpet av helgen har FHI mottatt et stort antall prøver (ca. 350) fra Nordre Follo eller med mistanke om tilknytning til utbruddet i Nordre Follo. De skal kartlegges for mulig tilknytning til den engelske virusvarianten.

– Ved å øke kapasiteten vil FHI også gi raskere tilbakemelding til kommuner som har sendt inn prøver om mistanke til den engelske varianten, sier Knudsen.

Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, vil styrke dialogen med kommunene. Foto: Torstein Bøe

Camilla Stoltenberg svarte på pressekonferansen søndag om manglende analysekapasitet. Det vil si å påvise den britiske virusvarianten hos FHI.

– Vi har allerede i dag en av de alle beste kapasitetene for den såkalte helgenomsekvensering sammen med Danmark, Storbritannia og Island. FHI styrker nå analysekapasiteten for koronaprøver i tre deler (se fakta). I tillegg vil vi styrke vår dialog med kommunene om analysene og resultatene, sier hun.