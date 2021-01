Rapport om politiskytingen: – Situasjonen fremsto som livstruende

Situasjonen på stedet var kaotisk, heter det i politirapport.

Det ble lagt ned blomster i Ibsens gate etter at Morten Michelsen ble skutt og drept av politiet 21. desember i fjor. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Ørjan Tonheim

Per lindberg

25 minutter siden

(Bergens Tidende): Morten Michelsen (39) døde etter å ha blitt skutt av politiet under en aksjon i Ibsens gate i Bergen for litt over en måned siden. Skytingen skjedde ved hans inngangsdør i andre etasje, skriver Bergens Tidende.

Like i forkant var det branntilløp flere steder, blant annet i 39-åringens leilighet. Brannalarmen hadde gått, sprinkleranlegget var utløst og det skal ha luktet sterkt av bensin i gangen. Gangen der skytingen skjedde, var mørklagt, har Spesialenheten opplyst. Enheten etterforsker saken.