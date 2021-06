Badetemperaturene bikker 20 grader i Oslofjorden

Det var skikkelig finvær under Fredvikafestivalen på Gjøvik sist lørdag. Til helgen blir det nok enda varmere, men temperaturer helt opp mot 30 grader nord på Østlandet. Foto: Heiko Junge, NTB

Flere steder i Sør-Norge har temperaturen i sjøen nå passert 20 grader. inn mot helgen kan det bli over 30 varmegrader i luften enkelte steder.

NTB

28. juni 2021 08:36 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge den offisielle oversikten til Yr.no er det for eksempel 21,5 deilige grader ved Kalvøya i Bærum, målt kl. 06 mandag morgen. Det samme hadde Bomannsvik på Nesodden for et døgn siden.

Ved Hovedøya ble det målt 21 grader allerede fredag. Det samme er temperaturen ved Sollerudstranda, vest i Oslo. Også flere ferskvann, som Ulsrudvann og Årvolldammen, holder 21 grader nå.

Helt i sør ligger Kongshavn i Kristiansand godt an med hele 22 grader, men på Vestlandet er det et stykke igjen. Noen steder i Ullensvang i Hardanger kan riktignok melde om 20 grader, men de fleste badeplasser i Vestland fylke ligger langt under dette. Men med finvær og sommervarme på vei vil nok også badevannet komme seg.

På Østlandet er det denne uken varslet hetebølge med opp mot 30 grader enkelte steder.

Blir varmt – men ikke lengst sør

Den varslede hetebølgen kommer, men trolig lenger nord enn tidligere varslet.

Midt-Norge og nordlige deler av Østlandet kan få 30 grader mot slutten av uken.

– I første omgang ser det ut til å bli skiftende i dag og i morgen, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågan mandag morgen.

Tirsdag kveld ventes det skikkelige sommerbyger og torden østafjells, og det legger en liten demper på de høyeste temperaturene. Det blir også regn og regnbyger på Nord-Vestlandet og hele veien nordover i landet.

Men så letner det inn mot onsdag. Da begynner varmen å komme skikkelig, særlig i Midt-Norge og nord på Østlandet. Det er altså her folk kan få føle på sommerens første hetebølge – det vil si temperaturer over 28 grader i minst tre døgn.

Et yrende badeliv preger allerede hovedstaden, og flere hopper nok i sjøen hvis hetebølgen slår til. Mange steder er det godt over 20 grader i vannet. Foto: Terje Pedersen, NTB

Tropenetter i vente

– Fra onsdag og inn mot helgen stiger temperaturen sakte, men sikkert opp mot 30 grader. Mange steder vil få over 25 grader, mens termometeret noen steder vil bikke 30 grader, sier meteorologen.

Hun presiserer at det fortsatt ikke er helt sikkert hvor heten vil slå til fullt.

– Det har flyttet litt på seg, og fortsatt er det ikke hugget i stein hvor det kommer.

Lokalt kan det også bli mulighet for tropenetter, mest i indre strøk der det er minst påvirkning fra havet.

Lenger nord er det fortsatt nokså kjølig, men lengst sør i Nordland og på Finnmarksvidda kan det denne uken bli over 20 grader.

Ingen farevarsel om hete

I Danmark og resten av EU sender meteorologene ut farevarsler om både hete- og kuldebølger for å forberede befolkningen på eventuelle problemer. Slike varsler er foreløpig ikke på trappene her i landet.

– Vi har diskutert det, men foreløpig er det ikke aktuelt hos oss. Nå har vi jo nettopp fått et varsel som gjelder lyn, så folk må ha litt tid til å venne seg til det, sier hun.

Meteorologene vurderer mandag om de skal sende ut nettopp lynvarsel det nærmeste døgnet, men noe styrtregnvarsel har det foreløpig ikke vært snakk om.