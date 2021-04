1457 nordmenn er blitt smittet etter vaksinering. Derfor er ikke dette en dårlig nyhet.

Selv ikke full vaksinering med verdens beste vaksiner gir 100 prosent garanti mot smitte. 1457 vaksinerte er til nå blitt smittet i Norge.

I Oslo har enkelte bydeler fått flere vaksinedoser enn andre. De seks prioriterte bydelene gir nå vaksinetilbud til folk i alderen 45 til 54 år. Bildet er tatt på vaksinesenteret i Alna bydel den 10. april. Foto: Stein Bjørge

Nå nettopp

Fire måneder etter at Norge startet med å vaksinere befolkningen, begynner det å komme tall på hvor mange som er blitt smittet til tross for at de er vaksinert.

248 personer har testet positivt selv om de er fullvaksinerte, viser tall fra Folkehelseinstituttets ukesrapport. Da disse tallene ble hentet ut, var det 308.166 personer i Norge som var fullvaksinert. Det betyr at 0,08 prosent var blitt smittet. Altså 8 pr. 10.000.