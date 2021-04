Nå klemmer bestemødrene til. «Bare lukten av en nyfødt baby.»

- Bare lukten av en nyfødt baby. Dette var helt utrolig, sier bestemor Anne Røren Andreassen.

Mormor Anne Røren Andreassen klemmer sine barnebarn før første gang siden pandemien brøt ut. Ella er bare 10 uker, og Oscar er fire år. Foto: Tomm W. Christiansen

10 minutter siden

«Nå kan det klemmes!» Dette budet utgikk fra helseminister Bent Høie til alle Norges besteforeldre og barnebarn rett etter klokken 13 onsdag.

Vel å merke, det er besteforeldre som er fullvaksinert som nå kan få besøk av barn og barnebarn og klemme dem, og selv reise på besøk til barn og barnebarn for å dele ut klemmer i private hjem.

Anne Røren Andreassen (71) var en av de lykkelige besteforeldrene. Hun satte kurs for ti uker gamle Ella, fire år gamle Oscar, datter Camilla (37) og svigersønn Jakob Gravdal.

Her kan bestemor Anne Røren Andreassen klemme barnebarnet Ella for første gang. Foto: Tomm W. Christiansen

Møttes på Facetime

Oscar tok imot i døren på Nordstrand. Der kombinasjonen av bestemorklem og kinderegg gikk rett hjem!

Aftenposten møtte Anne Røren Andreassen og mannen Erik Greger Andreassen i juni i fjor. Vi stilte spørsmål ved hva det gjorde med oss når de gode klemmene uteblir?

– Mangelen på nærkontakt er enormt sårt, sa Anne Røren Andreassen.

Familien gjorde det beste ut av det. Hadde fellesmiddager på Facetime. Eventyrstunder på Google Meet. Småbarn løp rundt i huset med mobilen med bestemorhode på displayet. «Se, se!» Og vi lo.

– Den nye omgangsformen var morsom, rar og fin i starten. Men noe manglet likevel. Hva er en mormor uten en omfavnelse, hvem er en morfar uten et fang, spurte Anne Røren Andreassen.

– Utrolig deilig

Da var det gått 91 dager siden de gode klemmenes tid. Nå, ved målsnøret, var det gått langt over 500 dager.

Bestefar Erik Greger Andreassen var onsdag på besøk hos sin egen mor i Fredrikstad.

Derfor var det kona Anne som fikk gleden av å klemme en litt stor og en veldig liten på Nordstrand.

- Vet du hva, dette var utrolig deilig. Bare den lukten av et nyfødt barn, smiler bestemor. - Fra nå av blir det mange klemmer!

Nye regler for vaksinerte

Regjeringen åpnet onsdag for flere lettelser i det private rom for fullvaksinerte. Disse kan nå:

Ha nær sosial kontakt (under 1 meter) i private hjem og i bilen med andre vaksinerte, selv om disse er i risikogruppene.

Ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppene.

Fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

Det åpner for at fullvaksinerte besteforeldre igjen kan få gi barnebarna en klem, i private hjem, fastslo helseminister Bent Høie.

– Vi sier at man kan gi barnebarna en klem én uke etter andre dose, presiserte avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Over 1,5 millioner har nå fått første dose med koronavaksine. Godt over 300.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinert.

Siden de vaksinerte fremdeles kan bli smittet og smitte andre, blir det fremdeles ingen lettelser i det offentlig rom for denne gruppen. Samtidig er risikoen så liten at de mener det er trygt å åpne for «besteforeldre-klemming», sa Vold.

– Vi styrer ikke mot et samfunn som skal ha null risiko ved helse. Det tror jeg ikke er et samfunn som noen av oss hadde tålt å leve i, la helseminister Høie til.