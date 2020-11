Meteor lyste opp himmelen over Sør-Norge lørdag kveld

En 100 kilo tung meteor lyste opp himmelen over store deler av det sørlige Norge og Sverige i 22-tiden lørdag.

NTB

Nå nettopp

Meteoren ble fanget opp av tre ulike kameraer i Kristiansand, Larvik og Harestua, opplyser pressekontakt Tor Einar Aslesen i Norsk meteornettverk til Drammens Tidende.

Han anslår at meteoren veide omkring 100 kilo, og at den var en halvmeter i diameter. Basert på registrerte observasjoner anslås det at meteoren falt ned over Uppsala i Sverige.

Ifølge SVT ble lyset observert både i Sverige og i Finland.