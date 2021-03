Vaksinejubel på Grorud: Her settes Oslos første ekstradoser

Denne uken fikk Oslo 13.100 ekstra vaksinedoser til bydelene med mest smitte. Dermed kunne Eva og Arne Tuverud gå våren lysere i møte.

Eva Tuverud ble denne uken fullvaksinert med omfordelt Moderna-vaksine på Grorud. Hun håper snart et år med isolasjon og TV-titting er over, men 78-åringen holder seg hjemme i påsken. Foto: Olav Olsen

17. mars 2021 13:18 Sist oppdatert 16 minutter siden

Det kom som et glimt av lys for en bydel med dystre smittetall. Torsdag i forrige uke ble det hektisk telefonaktivitet på vaksinesenteret i bydel Grorud. Da fikk bydelen beskjed om at de denne uken ville få langt flere vaksinedoser enn den planlagte leveringen på 33 glass – rundt 200 doser – fra Pfizer/Biontech-

Regjeringens nye vaksinestrategi gir 20 prosent flere doser til Oslos seks bydeler med høyest smittetrykk. Denne «beskjedne omfordelingen» betyr 1600 ekstra doser til Groruds vaksinasjonssenter.