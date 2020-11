Fare for kraftig vind i hele Sør-Norge i dag. Vestlandet vil få en forsmak på vinteren.

Gult farevarsel er gitt for hele Sør-Norge torsdag. – Å sikre løse gjenstander burde allerede vært gjort, sier meteorolog.

Stine Barstad

Marthe Laurendz Jensen

19. nov. 2020 10:57 Sist oppdatert nå nettopp

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i store deler av Norge. Det tilsier kraftig vind. Foto: Stian Lysberg Solum

De neste ti dagene er det meldt lavtrykk på rekke og rad, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Pernille Borander. Det blir med andre ord ikke noe stabilt vintervær helt ennå. Borander tror det endrer seg først i desember.

Likevel skal store deler av Norge få kjenne på vinter-følelsen allerede i dag. Vestlandets spesielt.

– Det blir noen ukoselig situasjoner på Vestlandet i dag, sier Borander. I vest blir det ekstra kraftig vind ved kysten. Det kan bli alt fra liten til full storm. I tillegg kan man vente opp mot 40 cm snø. De største mengdene vil komme i indre strøk.

– Været vil helt klart være verst vest i Norge i dag, sier meteorologen.

Resten av landet får også kjenne på dagens uvær.

Det blir en vindfull torsdag for Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, skriver Meteorologene på Twitter. Det er også ute farevarsel for Innlandet fylke. Der ventes det lokalt kraftige vindkast på 20 m/s.

– Møre og Romsdal er ekstra utsatt, mener Borander.

Her vil det være små, intense lavtrykk som skaper kjappe værendringer. Det ventes også noen kraftige snøbyger. Disse bygene har så mye energi at det kan føre til torden, selv på vinterstid.

At hele Sør-Norge er dekket av et gult farevarsel, betyr hovedsakelig at det er stor fare for mye vind.

I øst og sør vil kastene være på 20 til 25 m/s.

Sør for Stadt er det meldt vind på 30 til 37 m/s, mens det i Møre og Romsdal vil være 25 til 30 m/s.

– Vinden er godt i gang. Å sikre løse gjenstander burde allerede vært gjort, sier Borander.

Borander anbefaler alle å være ekstra oppmerksomme. Skal man ut på veiene i dag, så bør det beregnes litt ekstra tid.

Unormalt varm november

Borander bekrefter at det har vært en mild november i hele Norge. I Tromsø har det vært bart lenge. Flere steder er det satt nye nedbørsrekorder i november.

– Dette er helt klart en november utenom det vanlige, sier hun.

Grunnen er at Norge har fått mye vær og luftmasser fra sør. Det har også vært lite vind fra nord. Det ser det ikke ut som vi får med det første heller.

Snøen som vil dukke opp flere steder i løpet av dagen, vil trolig forsvinne like kjapt igjen.

Kun nord i Norge vil minusgradene holde en stund fremover.