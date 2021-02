Storbrann i Risør har spredt seg – brannvesenet har ikke kontroll

Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i trehusbebyggelsen i Risør. Flere bygninger står i brann, men det er så langt ikke meldt om personskade.

Flere bygninger i området Storgata/Carstensens gate i Risør står i brann. Brannen har spredt seg til flere bygninger, og de tilstøtende bygningene er evakuert. Foto: Hans Petter Gruber Bjerva / Aust Agder Blad / NTB

NTB

24. feb. 2021 06:47 Sist oppdatert nå nettopp

Flere bygninger i Risør står i brann. Brannen har spredt seg til flere bygninger, og brannvesenet har ikke kontroll over brannen. Foto: Hans Petter Gruber Bjerva / Aust Agder Blad / NTB

– Slukningsarbeidet pågår for fullt, sa operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB like før klokken 7.

Da var det i overkant av to timer siden politiet meldte om brannen i trehusbebyggelsen i utkanten av Risør sentrum. Ifølge Odde brenner det i tre bygninger.

I 7.15-tiden opplyste 110-sentralen i Agder at de fortsatt jobbet på stedet for å begrense spredning av brannen.

– Ikke kontroll ennå, skrev brannvesenet på Twitter.

Odde sier politiet har kontroll på beboerne som er registrert på adressene der det brenner.

– Det er ingen som er savnet, og det er ikke meldt om noen skadde, sier Odde.

Han presiserer at de ikke kan utelukke at det er mennesker i bygningene som ikke er registrert på adressene.

Spredte seg

Nødetatene rykket først ut til melding om brann Storgata. Kort tid senere ble det meldt at det var full overtenning i bygningen, og at det ble jobbet med å evakuere tilstøtende bygninger.

Like etter klokken 6 meldte politiet i Agder at brannen hadde spredt seg til et nytt bygg.

«Det er ikke registrert personer bosatt på denne adressen», opplyste politiet på Twitter.

Da sto allerede to bygninger i brann, og nødetatene jobbet med å få full oversikt.

Evakuert

Operasjonslederen opplyser til NTB at et titalls personer er evakuert til rådhuset i Risør.

– Nå kan det se ut til at det ikke blir personskader, og det er jeg veldig glad for. De evakuerte blir ivaretatt av kommunen, sier Odde.

Ifølge kilder på stedet begynte det å brenne i vaskeriet i Storgata, skriver Aust-Agder Blad. Bygningene som brenner, ligger i krysset Carstensens gate/Storgata, kort vei fra havna i Risør.

Det er tett trehusbebyggelse i området, og det var et eldre trehus det begynte å brenne i.

Det lokale brannvesenet har fått bistand av mannskaper fra Kragerø, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Arendal.

Det er foreløpig for tidlig å si hva som kan være årsaken til brannen.