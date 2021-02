Toppsjefen gikk av etter «krevende kritikk» om milliardprosjekt og konsulenter. Nå er hun på vei tilbake.

For tre måneder siden gikk hun på dagen. Snart er den tidligere toppsjefen på vei tilbake. – Et naturlig valg for meg videre karrieremessig, sier Christine Bergland.

Christine Bergland får ny jobb i Direktoratet for e-helse. Foto: Olav Olsen

16. feb. 2021 16:17 Sist oppdatert nå nettopp

Direktoratet for e-helse ble opprettet i 2016. Det var behov for et eget direktorat som kunne ta ansvar for digitalisering av norsk helsevesen. Christine Bergland fikk jobben som øverste sjef og direktør.

Bergland satt i fire år. Så kom 2020. Året bar preg av sterk uro rundt milliardprosjektet Akson. Aftenposten avslørte hvordan PwC-konsulenter hadde vært helt sentrale i utredningen av det omstridte prosjektet. Kritikken mot konsulentbruken og selve Akson-prosjektet vokste.