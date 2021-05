Nordland og Innlandet har vaksinert en større andel av befolkningen enn Oslo

Oslo har fått langt flere doser enn kommunene i resten av landet. Det betyr ikke at de har kommet lenger enn andre.

Fortsatt er bare 31,2 prosent av den voksne befolkningen i Oslo vaksinert. Foto: Stein Bjørge

8. mai 2021 17:49 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo har vært den klart hardest rammede kommunen under koronapandemien. Det er her smittespredningen har vært størst. Ingen har måttet leve med så sterke tiltak over så lang.

Denne uken kunne butikker åpne etter å ha vært stengt siden januar. Utepils har vært umulig i seks måneder.