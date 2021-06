Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge, må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen.

Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering

Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise).

Grønt koronasertifikat som vises i Kontrollside (Norge), som er for innenlands bruk, vil ikke nødvendigvis vil gi fritak fra innreisekarantene. Hvis du for eksempel er vaksinert med en vaksinedose for mer enn tre uker siden, vil kontrollsiden for innenlands bruk være grønn, mens du må være fullvaksinert for å slippe innreisekarantene.

Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen

For kontroll ved innreise, trykk på knappen utvidet kontrollside. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering.

Slik foregår kontrollen

Politiet vil skanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside.

I skanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke.

Se flere detaljer om reglene på regjeringen.no