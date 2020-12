Smittetiltakene forlenges frem til midten av januar

Vi kan ikke senke skuldrene nå. Det var det tydelige budskapet fra myndighetene under tirsdagens pressekonferanse.

Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Julen bekymrer helseminister Bent Høie. Flere vil samles i sosiale lag. Det øker smittepresset og risikoen for en ny bølge.

Tirsdag holdt han pressekonferanse sammen med justisministeren og helsemyndighetene. Høie var tydelig på at man ikke kan roe ned på smittevernet i julekosen.

– Vi håper å kunne starte det nye året med optimisme og lave smittetall. Men i flere av våre naboland er det en negativ utvikling. Vi må være forberedt på at det samme kan skje her, sa Høie på pressekonferansen.

Regjeringen og helsemyndighetene hadde ellers følgende budskap tirsdag:

Smitteverntiltakene forlenges frem til andre halvdel av januar.

Mange får nå større frihet i hvor de skal ta karantenetiden. Det kommer en ordning der man i stedet for karantenehotell kan velge et «egnet» sted med tilgang til separat soverom, eget kjøkken og bad.

Regjeringen vurderer å mykne opp karantenereglene etter jul. Nye studier viser at negativ test etter syv dager i karantene er like sikkert som en ti dagers karantene.

På tirsdagens pressekonferanse manet helseminister Bent Høie (H) til forsiktighet i julen. Foto: Olav Olsen

Folk omgår smittereglene

Høie fortalte tirsdag at han har hørt historier om folk med symptomer som ikke vil teste seg, i frykt for å havne i karantene i julen. Han viste også til historier om arbeidsgivere som trikser med flybilletter for å få ansatte raskere i arbeid.

Høie understreket at alle med symptomer fortsatt må teste seg. Folk må være forberedt på å avlyse juleselskaper dersom vertskap eller gjester blir syke.

– I ukene som kommer, må alle i størst mulig grad begrense sosial kontakt, sa Høie.

Justisminister Monica Mæland la frem nye endringer i karantenehotell-ordningen. Foto: Olav Olsen

Smitten flater ut

Det er ikke en nedgang i smittetallene – i stedet flater de ut. Smitten denne uken er omtrent like høy som i forrige uke, meldte Folkehelseinstituttet på pressekonferansen. Både regjeringen og helsemyndighetene sier de ikke blir overrasket hvis smitten tar seg opp igjen etter jul.

– I sum betyr det at vi ikke kan senke skuldrene. Vi må holde i gang tiltakene som vi vet hjelper, sa FHIs avdelingsdirektør, Line Vold.

Folkehelseinstituttet har ikke svar på hva stagnasjonen skyldes. De vil nå gå gjennom tallene for hvordan smitten utvikler seg.

– Det kan hende det har sammenheng med økt sosial aktivitet og handling i førjulstiden, sa Vold.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. Foto: Olav Olsen

Fakta Smittetall Både denne uken og forrige uke er det registrert over 2500 nye smittetilfeller, ifølge foreløpige tall. Tirsdag var 126 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på sju pasienter fra dagen før. Tirsdag var det registrert 41.334 koronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall. Kilde: Folkehelseinstituttet/MSIS Vis mer

Vaksine på vei

Myndighetene fortalte at de tirsdag begynner å sende ut sprøyter og annet utstyr til kommunene, slik at de skal være klare når den første koronavaksinen kommer. Distribusjon av vaksineutstyr starter nord i landet. Deretter vil leverandøren jobbe seg sørover de neste to ukene.

Før nyttår vil alle kommuner få levert nok utstyr til at de kan starte vaksinering så snart de første vaksinene kommer.

Helseministeren anslår at man til sommeren kan være tilbake i en normal situasjon. Det forutsetter at vaksineringen gjennomføres som planlagt og når ut til en stor nok andel av befolkningen.

– Hvor sannsynlig er det at Norge blir truffet av en tredje bølge på nyåret?

– Vi ser at hvis en ikke klarer å komme langt nok ned i antallet daglig nysmittede i denne andre bølgen, er det veldig høy risiko for å få en rask økning igjen, svarte Høie på pressekonferansen.

Følger situasjonen i Storbritannia

Folkehelseinstituttet opplyser at en ny mutasjon av koronaviruset er oppdaget i Storbritannia. Den viser tegn til å være mer smittsom.

FHI vil følge situasjonen med virusene i Storbritannia nøye og vil holde utkikk etter lignende varianter også i Norge.

– Så langt har vi ikke sett denne virusvarianten i Norge. Det er ingen indikasjon på at viruset gir mer alvorlig sykdom. Vi har ingen holdepunkter for å si at det får betydning for vaksinens beskyttende effekt, sier Vold.