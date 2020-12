ESA gir grønt lys for momsfritak på elbiler i to år til

EØS-tilsynet Esa har godkjent at momsfritak på elektriske nullutslippsbiler forlenges i ytterligere to år. Det skriver tilsynet i en pressemelding.

16. des. 2020 12:07 Sist oppdatert nå nettopp

EØS-tilsynet Esa har nok en gang vurdert de norske elbil-fordelene. Resultatet er at momsfritaket videreføres i to år til. Momsfritaket er i tråd med EØS-mål om miljøvern.

Ordningen men null merverdiavgift på nullutslippsbiler er at det skal være et incentiv til på kjøpe eller leie slike biler.

«Dermed øke andelen nullutslippsbiler i Norge,» skriver Esa i pressemeldingen.

EØS-avtalen tillater at statsstøtte kan anvendes for å fremme miljøverntiltak. Esa finner tiltaket i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslipp.

Det er ikke første gang at de norske fordelene for elbiler havner på Esas bord.

Esa godkjente først Norges fritak for merverdiavgift for elektriske nullutslippsbiler i 2015, og i 2017 godkjente ESA en forlengelse frem til slutten av 2020. ESA tillater i dag at momsfritaket forlenges ytterligere to år, frem til slutten av 2022.

Må betale årsavgift

Regjeringen har bestemt at de som eier elbil må betale 2.000 kroner i årsavgift fra neste år, skriver NTB.

Årsavgiften for bensin- og dieselbiler økes ikke i budsjettet for 2021. Samtidig innføres det årsavgift på elbil.

Det forteller Finansdepartementet til NRK.