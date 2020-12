Fylkesmannen oppretter tilsynssak etter barnedødsfall

Fylkesmannen i Trøndelag varsler at de vil opprette tilsynssaker mot flere aktører etter at et spedbarn døde etter å ha blitt skadet hos omsorgspersonene sine.

Barnet ble innlagt med indre skader ved St. Olavs hospital i begynnelsen av desember. Fredag ble det kjent at barnet døde på sykehus.

NTB

Nå nettopp

Barnevernet hadde flyttet spedbarnet fra sine biologiske foreldre til paret som torsdag ble pågrepet for grov familievold og varetektsfengslet i Innherred tingrett.

Barnet ble innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim fredag 4. desember. Barnet hadde livstruende skader. Mandag denne uken ble politiet varslet av sykehuset om hendelsen. I en pressemelding fra politiet i Trøndelag fredag morgen opplyses det at barnet ble erklært død torsdag ettermiddag på sykehuset. Barnet ble under ett år gammelt.

Fredag varsler velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Trøndelag at det vil bli opprettet tilsyn mot flere etter dødsfallet.

– Fordi ulike aktører i barnevernet har vært inne i saken. Barnevernloven har trådt i kraft. Da er det områder vi både kan og skal ha tilsyn på, sier Stene til Trønder-Avisa.

Ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand, sier til NRK at det er en trist dag i kommunen.

– Dette er en dypt tragisk sak med verst tenkelig utfall. Dette berør oss all, sier hun og opplyser at pårørende i saken er under oppfølging, og at dette vil bli fulgt opp videre.