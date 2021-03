Ordførere reagerer kraftig på nye strenge nasjonale tiltak: – Må være en logikk mellom situasjonen og tiltakene

Både Trondheim og Tromsø har lav koronasmitte. Likevel må kommunene nå ha regler de selv ikke ønsker.

Rita Ottervik (Ap) er lite fornøyd med at kommunen ikke får bestemme over egne tiltak når de har lav smitte. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

23. mars 2021 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld gikk helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på scenen i Oslo. Der presenterte han nye nasjonale tiltak mot koronasmitten. De nye reglene innebærer at også kommuner som nå har lav smitte rammes av blant annet forbud mot servering av alkohol.

I landets tredje største by er koronasituasjonen helt annerledes enn i de hardest rammede kommunene på Østlandet. Det er fem dager siden Trondheim sist hadde registrert smitte i kommunen.

Likevel må byens over 200.000 innbyggere fra torsdag følge strenge nasjonale regler.

– Må være logikk mellom situasjonen og tiltakene

Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim, gikk ut i forkant av pressekonferansen og uttrykte bekymring hvis de ble overkjørt av regjeringens tiltak.

Hun frykter folk vil slutte å følge koronarådene.

Fakta Nye nasjonale anbefalinger og regler: De nye anbefalingene er: 1 meters avstand blir til 2 meter.

Maks to gjester på besøk.

Ha få kontakter og de samme kontaktene over tid. Begrens den sosiale kontakten mest mulig.

Bor du i et område med høyt smittenivå, skal du ikke dra på overnattingsbesøk eller få besøk.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste personer.

Munnbind anbefales brukt alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Alle reiser som ikke er nødvendige bør utsettes, med unntak av nødvendige reiser til kontoret, hjemreise for studenter, og reiser til fritidsboliger sammen med egen husstand.

Personer som kommer fra utenlandsreise, må tilbringe hele karanteneperioden på karantenehotell. De nye reglene er: Nasjonal skjenkestopp.

Treningssentre vil kun være åpne for innbyggere i kommunen.

Forbud mot all innendørs idretts- og fritidsaktivitet for voksne over hele landet, med unntak for toppidretten.

Svømmehaller stenges, men kan ha åpent for bl.a. barn på svømmetrening og for rehabilitering.

Fornøyelsesparker og lignende stenges.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreise må nå tilbringe hele karantenetiden på hotell.

Ansatte skal jobbe hjemmefra der det er praktisk mulig. Vis mer

Etter pressekonferansen er Ottervik glad for at regjeringen har innførtnye tiltak knyttet til utenlands- og innenlandsreiser. Men ordføreren er samtidig redd for at tiltakene kan svekke dugnadsånden.

– For at det ikke skal tære på tilliten og lojalisten til befolkningen, som skal leve med reglene, må det være en logikk mellom situasjonen og tiltakene. Trondheim har vi opptatt av å ikke ha strengere reglene enn det situasjonen tilsier, vi må balansere best mulig slik at folk slutter opp om tiltakene. Det beste smittevernet er folk som følger tiltakene, sier ordføreren til Aftenposten.

– Det er ingen tvil om at det er tiltakstrøtthet nå, fortsetter hun.

Landets tredje største by har ikke hatt et eneste koronatilfelle de siste dagene. Likevel forbys servering av alkohol ved alle byens utesteder, restauranter og hoteller. Foto: Gorm Kallestad

Frykter for arbeidsplassene

Ottervik er særlig bekymret for arbeidsplassene til en allerede utsatt serveringsbransje. NHO mener at de nye tiltakene gjør at de fleste serveringssteder og hoteller nå må stenge helt ned.

– Det andre som bekymrer meg, er at næringslivet vil slite, særlig innen hotell og servering. Vi har vektere ute hver helg for å kontrollere at alle følger reglene, og næringslivet har gjort alt for å holde kontroll. De strever allerede med å holde hodet vann, og det bekymrer meg at vi ikke får bestemme i vår egen kommune, sier Ottervik.

– Vi burde fått bestemt selv. Nå er det viktig for folkehelsen og den psykiske helsen at man får trene. Da er det bekymringsfullt at man ikke kan trene idrett med to meters avstand, men man kan trene på treningssentre med to meters avstand, sier hun videre.

Tromsø-ordfører fnyser av pengestøtten

Regjeringen varslet tirsdag at det settes av ytterligere 500 millioner til kommunenes kompensasjonsordning. Fra før er 750 millioner gjort tilgjengelig.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) regner med at hans kommune vil få 5–6 av disse millionene. Tromsø er også en av kommunene som nå har svært lave smittetall.

Wilhelmsen sier at Tromsøs befolkning og næringsliv vil lide av nye nasjonale koronaregler. Han kaller kompensasjonen latterlig lav.

– Vi trenger 100 millioner. Vi trenger det nå. Det må på plass fort, det var en kaféeier som ringte hit og gråt i fortvilelse. Den summen de legger på bordet er latterlig, sier Wilhelmsen til NTB.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Pessimistisk

I likhet med Tromsøs ordfører er Trondheim-ordfører Ottervik ikke særlig positiv med tanke på støtteordningen fra regjeringen.

– Jeg er dessverre så pessimistisk at det blir slik som ved forrige støtteordning. Da fikk de altfor lite.

Tror folk følger reglene

Tromsøordføreren er klokkeklar på at innstrammingene oppleves som vanskelige i et Tromsø med lav smitte, men han ber befolkningen følge rådene og reglene som kommer.

– Hvis det hadde vært knallrødt i Tromsø, tror dere da at Oslo og de andre storbyene hadde godtatt å bli stengt ned? spør Tromsø-ordføreren.

Han frykter ikke at Tromsø-folk skal gi opp og begå mytteri mot smittevernreglene.

– Tromsøs befolkning har lyttet til myndighetene, vi har stått på og vært i karantene når vi skulle i karantene. Vi har gått med munnbind når det har vært anbefalt, holdt enmetersregelen og gjort alt hele tiden, sier Wilhelmsen.

Tromsø har over 70.000 innbyggere, men lite koronasmitte nå. Ordføreren i byen er frustrert over at Tromsø nå må forholde seg til samme strenge tiltak som andre deler av landet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Han mener det er snodig at økt press på kommunenes sporingstjenester ble trukket frem som et argument for nasjonale tiltak nå.

– Hos oss er vi fullt à jour. UNN, som tar seg av hele landsdelen, tar unna de testene som gjøres daglig, sier Wilhelmsen.

Nedstengingen kommer på et tidspunkt der Tromsø er midt i høysesongen for vinterturisme. Ordføreren mener tiltakene vil ramme mange næringer.

– Det er fiskerinæringen, kjøttproduksjonen, byens bryggerier. Dette får dramatiske konsekvenser. Hvis du bare tar hotellsengene i Tromsø, en næring som ligger med brekt rygg, så vil de pengene som legges frem ikke dekke et døgn engang, sier Wilhelmsen.

Viste til Ålesund

Nettopp Tromsø ble i likhet med Trondheim trukket frem av helseminister Bent Høie (H) da han la frem de nye nasjonale tiltakene tirsdag. Helseministeren sa der at han forstår at tiltakene kan være vanskelige å godta steder med lite smitte.

– Det er det som er min bekymring, og. At de strenge nasjonale tiltakene oppleves som vanskelig, det forstår jeg godt. Men det ville man ha sagt i Ålesund for et par dager siden og, sa Høie og viste til at Ålesund måtte stenge ned etter et urovekkende smitteutvikling på kort tid.

Helsebyråden i Bergen lettet

Bergen har de siste dagene hadde ti nye daglige smittetilfeller. Der er helsebyråd Beate Husa (KrF) glad for at regjeringen strammer inn.

– Vi er veldig på vakt. Det har vært utbrudd i flere nabokommuner. Over tid har jeg vært bekymret for at bergenserne tar ting mindre på alvor. Vi har sett flere fester i helgene, sier hun til Bergens Tidende.

– At avstandsregelen nå øker til to meter, og at man kun kan ha to gjester på besøk, håper jeg er en tydelig melding til dem som ønsker å ha fest, sier Husa til Bergensavisen.