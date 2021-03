En covid-pasient er i narkose på Rikshospitalet. Fem sykepleiere må til for å snu pasienten. En av pasientene er i tyveårene. En lege og en sykepleier justerer hvor dypt tuben står plassert i pasientens luftrør. Norge Koronaviruset På innsiden av Kohorten på Rikshospitalet. Covid-pasientene blir yngre. Og de blir flere.

Rikshospitalet har foreløpig et ensifret antall covid-pasienter. De kan snart få langt flere. Spørsmålet er om Norge har forberedt seg godt nok til å møte «den tredje bølgen».

Én time siden

Fem sykepleiere står rundt en seng i en intensivavdeling på Rikshospitalet i Oslo. På sengen ligger en covid-pasient i koma. For at han skal overleve, er han koblet til en respirator.

Pasienten har ligget på magen i mange timer, og nå er det på tide å få snudd ham rundt. Det er en del av et regime for å redde pasienter som er på kanten av stupet. Som står i fare for å dø.