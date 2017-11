Christine Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt

Finansdepartementet og administrerende direktør Christine Meyer i SSB har i dag fått på plass en avtale som innebærer at Meyer fratrer sin stilling i dag, 12. november, kl. 24.00., det skriver SSB i en pressemelding søndag.

Meyer får ett års etterlønn, det vil si 1,43 millioner kroner. I tillegg får hun ett halvt års pendletillegg. Det utgjør 100.000 kroner for et halvt år. I tillegg får hun dekket advokatutgifter opptil 175.000 kroner.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Meyers advokat, Dag Steinfeld.

I et intervju med Aftenposten lørdag, sa SSB-sjef Christine Meyer at hun brukte helgen på å forhandle om en sluttpakke for å fratre sin stilling. Hun begrunnet blant annet sin kampvilje med at det var viktig å forsvare SSBs uavhengighet. Både når det gjelder faglige spørsmål og retten til å organisere SSB.

– Det er krevende nok å gå igjennom en omorganisering i seg selv. Men i tillegg kommer politiske prosesser og press fra parter som sitter på utsiden av SSB, sa Meyer til Aftenposten.

Hun utdypet de politiske prosessene slik.

– Men hvis vi kommer i en situasjon der det er slik at direktøren føler å ikke kunne si klart ifra av frykt for å bli upopulær, er vi galt av sted. Det er dette jeg prøver å si fra om, sa Meyer.