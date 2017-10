Ingen teatre foretok seg noe etter tall om seksuell trakassering ble kjent

Klassekampens gjennomgang viser at de ti største teatrene i Norge ikke kjenner til problemer med seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– At teatrene ikke får med seg seksuell trakassering, overrasker meg ikke. Ofte er dette situasjoner man holder for seg selv, sier skuespiller Sofie Frost.

Frost er blant flere skuespillere og filmarbeidere som den siste tiden har stått frem og fortalt om seksuell trakassering på jobb.

I 2010 svarte 45 prosent av skuespillerne at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb det siste halve året. Det var over dobbelt så mange som ellers i arbeidslivet. Ingen av de ti teatrene Klassekampen har kontaktet, opplyser at de iverksatte tiltak etter rapporten.

– Jeg har vanskelig for å tro at dette bare har gått over av seg selv, sier Sigrid Røyseng, en av forskerne bak rapporten fra 2010.

Blant de ti teatrene er det kun meldt om ett tilfelle av seksuell trakassering. Trøndelag Teater sier det ikke var et grovt tilfelle, og saken løste seg greit.