Tankbil med syv tonn propan lekker – E134 helt stengt

Politiet fikk melding om ulykken klokken 20.21 lørdag. Ulykkesstedet er to-tre kilometer vest for Sauland sentrum, i det man kaller Grisesvingen og Tomatsvingen, melder politiets operasjonssentral i Telemark på Twitter.

«Det lekker fra to hull i utvendige rør bak på tankbilen som er lastet med 7 tonn propan», skriver politiet.

– Det er uklart om det er hull på selve tanken, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB. Det er ingen umiddelbar brannfare, men gassen er brennbar. Brannvesenet jobber på stedet, skriver NTB.

Lastes over på ny bil

Firmaet som eier tankbilen har sendt en tom tankbil for å forsøke å laste propanen over på den, melder politiet. Den nye tankbilen er langt unna og vil bruke to timer før den er fremme på ulykkesstedet.

Omlastingen av propanen vil trolig ta så lang tid at E 134 trolig ikke åpnes igjen før mandag. Vegvesenet forteller på Twitter hvordan man kan komme seg forbi ulykkesstedet:

Politiet forteller på Twitter at Mattilsynet er varslet fordi propanen lekker ut i en elven Hjartdøla. Langs elven beiter det dyr og Mattilsynet vil varsle bøndene.

Propan tyngre enn luft og vil derfor legge seg langs bakken. Den er fargeløs og ren propan er nærmest luktfri, men av sikkerhetsgrunner tilsetter man et luktstoff som gjør at den lukter som råtne egg, ifølge en artikkel i Brannmannen.