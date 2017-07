«Havnesjefens» dødsdom utsatt i 14 dager

– Det er mye følelser involvert i saken. Mitt håp er at denne demonstrasjonen kan markere slutten på diskusjonen, og at «Havnesjefen» endelig kan få et nytt sted å bo.

Det sier Monica Solheim Bruland til Bergens Tidende (BT). Hun er en av dem som var til stede på demonstrasjonen mandag.

– Dette er en prinsippsak

Det har vært mye frem og tilbake i saken om den kjente knopsvanen i Os, også kalt «Havnesjefen».

Mandag informerte Laila Reiertsen, varaordfører i Os, om at avlivingen av «Havnesjefen» skal utsettes i 14 dager.

– Vi håper at vi kan komme til en løsning som alle kan være tilfreds med, sa Reiertsen etter at de oppmøtte hadde kommet med sine appeller.

Torkel Erdal er en av tre som står bak demonstrasjonen.

– Det er feil at Havnesjefen skal måtte bøte med livet. Vi må ta ansvar og lære barna våre at det er mulig å leve i takt med naturen, sier Erdal.

Aksjonsleder i Norges Miljøvernforbund, Ruben Oddekalv Mjelde, var ikke selv til stede på demonstrasjonen i dag, men sier at en slik demonstrasjon er viktig.

– Litt av grunnen til at vi har engasjert oss i denne saken, er fordi den sier noe prinsipielt om menneskers innstilling til hvordan man skal oppfører seg i forhold til dyr. Dette er ikke lenger en enkeltsak, sier Mjelde.

ØRJAN DEISZ

ØRJAN DEISZ

– Arrogant å avvise

I en artikkel i BT søndag uttalte ordfører i Os kommune, Marie Bruarøy, at demonstrasjonen ikke ville ha noen effekt på kommunens avgjørelse om avliving.

Ruben Oddekalv Mjelde mener dette er en arrogant holdning fra kommunens side.

– Det er ingen tvil om at denne saken engasjerer folk, og kommunen bryter med majoritetene med sin avgjørelse. Det er ordførerens jobb å ta folkets ønsker til etterretning, og da er det arrogant å avvise effekten av en slik demonstrasjon før den i det hele tatt er satt i gang, sier Mjelde.

Demonstrant Else Egeland forteller at hun er tilfreds med at kommunen har utsatt avliving i to uker til.

– Det viser at de hører på andre innspill, sier Egeland.