Formidlingsduellen: Er komikere eller lærere best på å formidle journalistikk på en engasjerende måte?

Vi har laget et lite eksperiment for å finne ut av dette. I to dager har et lag med lærere og et lag med komikere hatt tilgang til et møterom i Aftenposten med alle fasiliteter og midler til å løse og publisere en sak om overvåking – i det formatet de mener er mest effektivt. Dette er resultatet.

Er lærernes forslag bedre? Her er deres bidrag.

I sin podkast diskuterer komikerne forholdet mellom tanker man skriver ned på en PC, og hvor lite sannsynlig det er å gjøre disse til virkelighet. Problemer kan oppstå når tanker overvåkes allerede på nettopp tankestadiet, og ute av kontekst.

«Jeg skulle skrive et radioteater om terror og overvåking, og da skrev jeg «Snowden» ganske mange ganger, så tenkte jeg, det burde jeg kanskje ikke gjøre? Så da endret jeg det til «Sniiwdn» i stedet.» Forteller Odin Eiriksson

I podkasten snakker de også om narkotika, nynazistisk erotikk og andre hverdagsproblemer som følger med overvåking.