– Toget står ikke fast lenger. Vi har fått ryddet av banen, og det første toget har nå kjørt over, opplyser pressevakt Kjell Bakken i Bane Nor til BT rundt 12:30.

Nattoget fra Oslo er nå på vei til Bergen, og er ventet å ankomme endestasjonen litt før 15:00. Toget er godt over 7 timer forsinket.

– Vi må regne med forsinkelser utover dagen på grunn av dette. Vi har veldig mange tog som står i ro på stasjonen, sier Bakken.

Mange andre togavganger er flere timer forsinket på grunn av hendelsen.

Syv timer forsinket

Trafikken på Bergensbanen sto grunn av et godstog som kjørte seg fast i snøen mellom Finse og Haugastøl. Mannskap fra Bane Nor jobbet i mange timer for å få godstoget løs.

– Det var et fryktelig uvær i natt, og godstoget kjørte seg fast i snømassene. Det står bom fast. Vi har holdt på hele natten, sier Bakken.

Ryddemannskapene måtte «dele opp» toget i biter, ved å dra løs enkeltvogner etter hvert som de ble spadd løs fra snøen.

I 10.30-tiden opplyste Bakken at det gjenstod å få løs to vogner. Etter at disse ble fjernet, måtte togsporet brøytes.

– Det blir dessverre en lang togtur for passasjerene, men vi håper å få banen i gang igjen om en times tid, sa Bakken.

Fikk «nødmat» om bord

På toget på Haugastøl sitter Daniel Klafstad. Han forteller at stemningen om bord er ganske fattet. Passasjerene har fått noe han kaller «nødmat» av konduktørene.

– Det er noe selvoppvarmende greier. Det siste vi hørte, var at de hadde fått løs flere vogner, men at det står én igjen. Jeg ser folk med vernedrakter på utsiden her, så det virker som om de må spa ut toget for hånd, sier han.

For dårlig vær for buss

Pressevakt i NSB, Liv Eggebø, forteller at det er for dårlig vær i fjellet til at de kunne tilby passasjerene alternativ transport, som taxi eller buss for tog.

– Det er dårlig vær ute og ikke veier å kjøre på, så det beste for passasjerene er å være om bord på toget. Vi gjør det vi kan for å ivareta dem, sier hun.

Hun bekrefter også at passasjerene kan kreve halvparten av billettprisen refundert når Bergensbanen er mer enn én time forsinket.