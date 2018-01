Norwegian-fly måtte nødlande etter at piloten fikk et illebefinnende

Flyet, et 787 Dreamliner med 254 passasjerer om bord, var vest for Irland da co-piloten om bord meldte fra om at den 51 år gamle kapteinen hadde fått et illebefinnende. Det ble da sendt ut et såkalt pan-pan-varsel. Disse brukes når det oppstår en nødssituasjon om bord, hvor det altså ikke er fare forbundet med selve flyet.

– Det stemmer at flight DY7042 som opprinnelig skulle fly til København fra Fort Lauderdale måtte foreta en landing på Shannon flyplass i går på grunn av akutt sykdom hos en av våre piloter, sier Fatima Elkadi, kommunikasjonsrådgiver hos Norwegian til Aftenposten.

Nilsson, Johan / SCANPIX SWEDEN

Etter at flyet hadde landet på irsk jord, ble den syke piloten raskt tatt hånd om av medisinsk personell. Han ble fraktet videre for videre behandling ved universitetssykehuset i Limerick.

– Flyet fortsatte videre til København etter at piloten hadde forlatt flyet. På lengre flyvninger er det tre piloter og den andre piloten overtok derfor på strekningen fra Shannon til København, sier Elkadi.

Hun understreker at det var en helt normal landing som ble gjort i Shannon. Norwegian sier i en uttalelse at de ønsker å takke passasjerene for stor tålmodighet i forbindelse med denne hendelsen.

Flyet fra Shannon landet i København onsdag ettermiddag kl. 16.00, nærmere tre timer forsinket.