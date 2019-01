Ikke fulgt med på nyhetsbildet i romjulen? Her er det viktigste som skjedde

1. Carlsen tok historisk VM-tittel

Magnus Carlsen (28) sikret søndag VM-gullet i lynsjakk etter en gnistrende siste dag. Carlsen beseiret Anton Korobov i siste runde og revansjerte dermed femteplassen fra hurtigsjakk-VM tidligere denne uken.

Med seieren ble Carlsen den første personen som har klart å vinne fire VM-titler i lynsjakk.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

2. Kvinne drept i Sarpsborg

Fredag 28. desember ble en kvinne funnet drept i en bolig i Moenskogen på Borgenhaugen i Sarpsborg.

Ektemannen i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drapet. Paret har to barn sammen, som også oppholdt seg i boligen da kvinnen ble funnet.

Den drapssiktede mannen ble lørdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld.

Da drapet i Sarpsborg fant sted, var mannen allerede tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn, som ble funnet død i en badebalje i samme by 16. februar i 2017.

Hans O. Torgersen

3. Mann siktet for uaktsomt drap i Eid

En mann i 50-årene er siktet for uaktsomt drap etter å ha kjørt på to kvinner i Nordfjordeid torsdag 27. desember.

De to kvinnene gikk på gangveien langs riksvei 15 mellom Nordfjordeid og Måløy da de ble påkjørt og døde. Den siktede mannen blir avhørt 2. januar.

Siri Kolseth/Fjordenes Tidende / NTB scanpix

4. Shutdown i USA

400.000 statsansatte har siden 21. desember vært midlertidig permittert uten lønn. Nesten like mange må stille på jobb uten å få betalt.

Den såkalte «shutdown»-en er et resultat av at demokratene nekter å gå med på å bruke fem milliarder dollar for å bygge en mur langs grensen til Mexico, slik president Trump ønsker.

Det gjør at partene ikke har klart å bli enige om et budsjett som sikrer videre finansiering av statsapparatet.

Dermed ble deler av statsapparatet stengt ned.

1. juledag gjentok Trump at han ikke vil gjenåpne virksomhetene som er stengt før demokratene gir ham pengene til grensemuren. Han har også hevdet at statsansatte takker ham for at de ikke får jobbe, selv om mange av dem sier noe helt annet.

JOSHUA ROBERTS / Reuters / NTB scanpix

Fakta: Stengningen av statsapparatet i USA En rekke offentlige kontorer stenges, og tjenester innstilles dersom det ikke lenger er lovhjemmel for å finansiere staten. Dette kalles «shutdown» i USA. Fristen for å bli enige om et budsjett gikk ut ved midnatt 21. desember. Siden den gang har statsapparatet vært delvis stengt. 400.000 statsansatte er midlertidig permittert uten lønn. Omtrent like mange må jobbe uten å få lønn. De permitterte er ikke garantert etterbetaling. De som må jobbe, vil få lønn etter at shutdown-en er over. Nødvendige tjenester som skoler, sykehus, politi og sikkerhet blir ikke berørt. Det blir heller ikke forsvaret. Staten har stengt tre ganger i 2018. Første gang fra 20. til 22. januar. Andre gang var bare noen timer den 9. februar. Konflikten denne gang handler om bevilgning av penger til en grensemur mot Mexico. Trump krever fem milliarder dollar til en slik mur, noe demokratene nekter å gi ham.

5. En 27 år gammel mann drepte sin egen far

Natt til lille julaften drepte en 27 år gammel mann sin egen far på Austrått i Sandnes. Mannen ringte selv til politiet og ble pågrepet kort tid senere.

Selv om han har erkjent drapet, har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Natt til lille julaften fortalte den siktede om sine planer om å ta livet av offeret på et engelskspråklig nettforum.

Politiadvokaten bekrefter at etterforskerne er i dialog med dem som administrerer det internasjonale chatteforumet.

Carina Johansen / NTB scanpix

6. Tsunami i Indonesia

Lørdag kveld 22. desember ble Indonesia rammet av en kraftig tsunami. 430 mennesker har mistet livet, og hundrevis av bygninger langs kysten sør i Sumatra-provinsen og Java-provinsen er ødelagt.

Tsunamien ble ikke forårsaket av et jordskjelv, og alarmsystemene ble derfor ikke ble utløst. Det var et undervannsskred etter et utbrudd i vulkanen Anak Krakatoa, i kombinasjon med høyt tidevann, som utløste katastrofen.

Det skjedde etter et år med flere jordskjelv og tsunamier i den store øygruppen, som ligger i den seismisk aktive «Ildringen» langs Stillehavet.

Stringer

7. Flere pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Marokko

En uke før jul ble norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko. De to kvinnene ble funnet av forbipasserende, der de hadde teltet for natten.

I løpet av romjulen politiet i Marokko gjort flere pågripelser av mistenkte i saken.

Fire av de pågrepne, som ble pågrepet ikke lenge etter at kvinnene ble funnet, mistenkes for å ha utført drapene på de skandinaviske kvinnene.

Mennene har lagt ut en video på nettet der de sverger troskap til ekstremistgruppen IS. Marokkansk politi sier de fire mennene var ute etter å drepe turister, men mener det er tilfeldig at akkurat de to kvinnene ble valgt.

Privat

8. Flere drept på valgdagen i Bangladesh

Bangladeshs velgere gikk til urnene 30. desember etter en valgkamp preget av vold og anklager om grovt maktmisbruk. Minst fjorten mennesker ble drept på valgdagen.

Regjeringspartiet tok 288 av 298 mandater. En farse, mener opposisjonen, som krever omvalg.

Valget regnes som en folkeavstemning om det som ifølge kritikerne er Hasinas stadig mer autoritære styre. Samtidig har både regjeringspartiet og opposisjonelle anklaget hverandre for angrep på velgere og kandidater.

Anupam Nath

9. Solskjærs drømmestart

Tre kamper har det blitt med Ole Gunnar Solskjær som manager i Manchester United. Publikum synger Solskjær-sangen ett minutt inn i kampen og selv om kritikerne sier at dette er kamper United burde vinne, snakker de samme kritikerne om at nordmannen har gitt spillerne på laget selvtilliten – og spillegleden – tilbake.

Kapittel tre i hans comebackeventyr i United endte med 4–1-seier, full poengpott på tre kamper, 12–3 i målforskjell og stadig bredere glis på Old Trafford.

Geoff Caddick / AFP

10. Kvinne funnet død etter brann i Haugesund

En kvinne ble funnet død etter en brann i en enebolig i Haugesund natt til tirsdag.

Etter slukkingsarbeidet fant nødetatene en død kvinne i boligen, og omstendighetene gjør at politiet mener kvinnen er utsatt for en kriminell handling. Kvinnen var alene i boligen.

En mann i 50-årene er pågrepet etter brannen og siktet for drap på kvinnen. Mye tyder på at mannen hadde en relasjon til kvinnen.

Kjell Bua / NTB scanpix

