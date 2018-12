Den første mistenkte marokkaneren ble pågrepet i et nabolag i Marrakech tirsdag morgen klokka 5. Politiet fant ID-kortet hans nær åstedet. Han skal også ligne på en av mennene som ble fanget opp av et videokamera i fjellandsbyen Imlil. Pågripelsen skal ha gått rolig for seg og mannen skal ha pekt ut tre andre menn i avhør.

– Alle er identifiserte, og politiet leter etter dem. Innen 24 timer vil de trolig være arrestert, sa en myndighetskilde til VG mandag formiddag.

Få timer senere ble ytterligere to menn, fra havnebyen Safi, pågrepet i Marrakech. De mistenkte mennene skal ha campet rett ved stedet der kvinnene ble funnet drept inne i teltet sitt.

– Etterforskningen vil vise om det er snakk om en kriminell bande og om de hadde planlagt drapene. Etterforskerne vil avdekke motiver og detaljer, sier myndighetskilden, som tirsdag sa at myndighetene mistenkte i alt fire menn for å ha vært involvert i dobbeltdrapet.

Marokkansk FBI

Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) i Rabat, Marokkos variant av amerikanske FBI, skal lede etterforskningen. Dette kan indikere at saken berører ekstremisme, terrorisme og/eller rikets sikkerhet.

Den norske politimannen, som jobber for Politiets utlendingsenhet ved ambassaden i Rabat, er sendt til området der dobbeltdrapet fant sted.

– Han reiste mot åstedet i Atlasfjellene i Marokko tirsdag, opplyser kommunikasjonsrådgiver Axel Due ved Kripos.

Politimannen skal være bindeledd mellom lokale myndigheter, lokalt politi og norske myndigheter.

Ser etter mann på video

Politiet har fattet interesse for en video av en ukjent ung mann som satt sammen med de to kvinnene på en takterrassekafé i Marrakech der de bodde på hotell før ferden gikk videre til Atlasfjellene. Filmen skal være sentral i etterforskningen og politiet ønsker kontakt med mannen, får Dagbladet opplyst.

Opptaket stammer fra den drepte danske kvinnen Louisa Vesterager Jespersens konto på sosiale medier. Det skal være tatt opp fire dager før kvinnene ble funnet drept.

Avisa har sett videoen, som filmer omgivelsene på takterrassen. Over skjermen står teksten «Tourplanning in the heart of Marrakech» etterfulgt av en hjerte-emoji. Nettstedet Kech24skriver at de tre satt på en kafé ved Jemaa el-Fnaa.

Ifølge nettstedet 2M.ma kom de to kvinnene til Marokko 8. desember. 16. desember var de i ferd med å avslutte fjellturen sin, og planen var å dra til fjellandsbyen Imlil for å overnatte der.

– Mørket var på vei, og de to bestemte seg for å campe i skogen. Jeg har fått informasjonen min fra en sikker kilde, men kan ikke fortelle hvem, sier nettstedets journalist Jazia El Hammari til avisa.

Advarer mot fjelltur alene

Utenriksdepartementet har gjort endringer i reiseinformasjon for nordmenn som reiser til Marokko etter dobbeltdrapet i Atlasfjellene.

– Vi har lagt inn et råd om å ikke gå alene på fottur, men bruke lokale guider, sier departementets kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde til TV 2.

Under avsnittet om sikkerhet i UDs reiseinformasjon for Marokko ble dette lagt til onsdag:

«Turister som går alene i fjellområder i Marokko kan bli utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap».

Utenriksdepartementet viser til marokkansk politi når det gjelder etterforskningen, og til marokkanske myndigheter når det gjelder beredskap og sikkerhet i landet.

– Det er marokkanske myndigheter som må uttale seg om sikkerheten, og de som reiser må følge med på deres råd i områdene de oppholder seg i, sier Haavardsdatter Lunde.

Både canadiske og amerikanske myndigheter ber sine innbyggere om å utvise stor forsiktighet på reiser til Marokko.