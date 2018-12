– Det er fantastisk å oppleve at naturvitenskapen forsyner oss med stadig nye kilder, sier arkeologiprofessor Dagfinn Skre ved Universitetet i Oslo.

Under flere utgravinger i Ribe – Nordens eldste by – er det i løpet av de siste tiårene funnet over 1800 bryner eller fragmenter av bryner. Men det har vært usikkert hvor disse brynene stammer fra. Nye undersøkelser av rundt 450 bryner har imidlertid avdekket opphavet.