Mens Oslo ligger badet i praktfull nyttårssol, er værforholdene sjeldent tøffe for bilister som er på vei hjem fra jul- og nyttårsfeiring andre steder i landet.

– Det er svært sjelden vi stenger veien over Dovrefjell. Men nå må alle som skal sydover her velge Rv3 over Kvikne, sier trafikkoperatør Mari Aarrestad hos Statens vegvesen.

– Hva er situasjonen nå tidlig ettermiddag for Rv3 over Kvikne?

– Det blåser kraftig også her, men vi kommer til å strekke oss langt for å holde den åpen, sier Aarrestad.

Det er en liten trøst at det er svært stille på veiene ved 13-tiden 1. nyttårsdag. Ifølge Veivesenet ventes trafikken å ta seg kraftig opp mellom klokken 15 og 18.

Også flytrafikken rammet

Vinden har også ført til at enkelte fly som skulle fra Oslo til vestlandet, har snudd og returnert til Oslo.

På Oslo Lufthavn har fly på vei ned, gått opp igjen og har måttet forsøke en gang til.

– De fleste flyene går som normalt, men noen fly får en ekstra runde før de får landet. Og så er det noen fly som har vært på vestlandet og kommer tilbake til Oslo uten å få landet, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til Aftenposten.

Han nevner at en av flyplassene som har hatt utfordringer i ettermiddag, er Ålesund.

Her er Veivesenets innstendige oppfordring:

– Før dere skal reise hjem, så sjekk nettsider og værmelding, slik at dere unngår overraskelser med stengte veier. Kjør etter forholdene. Det er meldes om mye sterk vind mange steder, sier trafikkoperatør Mari Aarrestad.

Her finner du selv all informasjon om veiene:

Hilde Lundgaard

Disse fjellovergangene er stengt:

Rv 7 Hardangervidda (Leiro bom – Haugastøl bom), stengt på grunn av uvær.

Rv 13 Vikafjellet (Hola – Storehaugtunnelen) Sogn og Fjordane, Hordaland, stengt på grunn av uvær.

Rv 15 Strynefjellet, Billingen bom – Ospeli, stengt på grunn av fare for ras og uvær.

Ev 6 Dovrefjell, strekningen Dombås bom – Grønnbakken bom, stengt på grunn av uvær.

Ev 134 Haukelifjell, strekningen Liamyrane bom – Tyrveli bom, stengt på grunn av uvær.

Fv 27 Venabygdsfjellet, strekningen Spidsbergseter bom og Muen ved grensen til Hedmark, stengt på grunn av uvær.

Unntaket er E16 over Filefjell, som ved 19-tiden fortsatt var åpen. Mellom Maristova bom og Tyinkrysset er det likevel snø- og isdekke med stedvis redusert sikt. Store kjøretøy bør bruke kjetting, anbefaler Veivesenet.

Når fjellovergangene vil åpne igjen er væravhengig.

Statens vegvesen

Her er det kolonnekjøring:

Rv 52 Hemsedalsfjellet, kolonnekjøring på grunn av uvær. 3 timar ventetid fra Bjøberg. Nb. Kan bli stengt på kort varsel!

Fv 50 Hol – Aurland i Sogn og Fjordane, kolonnekjøring på grunn av uvær. Minst 2 timar ventetid fra Nilsegard (øst).

Fv 50 Hol – Aurland i Buskerud, kolonnekjøring på grunn av uvær.

Fv 263 Mehamn – Gamvik, kolonnekjøring på grunn av uvær.

Fv 891 Båtsfjordfjellet, kolonnekjøring på grunn av uvær.

Regler for kolonnekjøring:

Regelen er at det ikke skal være flere mennesker i en kolonne enn redningsmannskapene har kapasitet til å redde ut.

Her er rådene fra Statens vegvesen til hvordan du bør forberede deg og opptre under kolonnekjøring.

Statens vegvesen

Disse fergesambandene har redusert kapasitet:

E 39 Mortavika-Arsvågen, på strekningen Stavanger – Leirvik, fergesambandet har redusert kapasitet. Ferge C er innstilt.

E 39 strekningen Anda-Lote, fergesambandet har redusert kapasitet. Ferge B er innstilt.

Fv 13 strekningen Stavanger-Tau, fergesambandet har redusert kapasitet. Ferge 3 er innstilt.

På E39 strekningen Halhjem-Sandvikvåg er to av fire ferger ute av drift. En rekke avganger er innstilt.

Det har vært innstillinger også på strekningen Rv 80 Værøy-Bodø på grunn av sterk vind.

Her er det glatte veier

Veiforholdene var langt verre nyttårsaften, men også 1. nyttårsaften kan det være glatt mange steder i Hedmark og Oppland. Dette fordi det nyttårsaften kom regn som la seg som is på allerede glatte veier.

Unntaket for veiforhold er Oslo og Akershus. Her det er det nå ikke meldt om glatte veier, ifølge Veivesenet.

Trafikkuhell

Rv3 Alvdal-Tynset er stengt på grunn av trafikkuhell, skriver Politiet i innlandet i en Twitter-melding.

Ulykken skjedde nord for Bergerønningen. Fire biler og et vogntog er involvert. Det er ikke meldt om personskade.

Veien er helt stengt, og det har ført til store trafikkproblemer. Ifølge politiet jobbes med omkjøring for personbiler.

Trær i veibanen

Flere steder melder om trær som har havnet i veibanen.

Politiet i Oslo melder om at et tre har falt over veien i Skarvaveien i Lommedalen. Det skal ikke være skade på personer eller kjøretøy. Treet er dratt til siden slik at en bil kan passere. Brannvesenet er varslet og de jobber med å fjerne treet fra veibanen.

Fv 390 ved Lindås er stengt på grunn av veltet tre. Det samme har skjedd på Fv 366 Hjellvikvegen.

Ved Kolstadveien i Askim melder Politiet i Øst også om tre i veibanen. Kommunen skal være varslet.