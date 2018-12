Kraftig brann i Eidsberg

Politiet opplyser at de fikk melding om brannen klokken 06.29 2. juledag, og at de har kontroll på alle beboerne. Det er et eldre hovedhus på et gårdsbruk som brant.

– De som var hjemme, har kommet seg ut på egenhånd. De hørte knitring i gulv og vegger, og etter hvert var det kraftig røykutvikling, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Det ble meldt om kraftig brann- og røykutvikling på stedet, og politiet ba naboer holde dører og vinduer lukket mens slukningsarbeidet pågikk. I 8.30-tiden opplyste politiet at forsøket på å slukke brannen var oppgitt, og at det nå blir gjennomført en kontrollert nedbrenning.