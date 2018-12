Flere hundre kan miste jobben i Posten

Årsaken er at Posten vurderer å fremskynde sentralisering av brevpost, melder NRK.

Ifølge Posten Norge kan 300 årsverk knyttet til klargjøring av ruter blir rammet av prosessen, og organisasjonens ledelse sier til NRK at det haster med tiltak for å effektivisere driften. Brevvolumet har falt kraftig de siste 20 årene, og i 2018 har fallet eskalert ytterligere.

– Vi må se på tiltak som gir økonomisk effekt allerede i 2019. Da er effektiviseringen av ruteklargjøring ett av de tiltakene vi ser på, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge til allmennkringkasteren.

Distriktstillitsvalgt Helge Mathisen i LO-forbundet Postkom sier at de ansatte har forståelse for at det er en vanskelig økonomisk situasjon for Posten, men understreker at de ansatte, som fikk beskjed i dag, er overrasket over at dette skjer så fort.

– Nedgangen kommer tyngre og hurtigere enn hva som var forventet. Men vi hadde forventet at vi skulle beholde disse jobbene i noen år til, sier han.

Saken oppdateres.