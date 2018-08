Etter to og et halvt år i rettsapparatet ble dommen i Lime-saken avsagt i Oslo tingrett for seks uker siden. Da hadde retten betalt 78 millioner kroner til advokater og tolker.

Resultatet ble at 12 av de 13 tiltalte ble domfelt. Flere av dem for menneskehandel, men straffen for samtlige var lavere enn det aktoratet hadde bedt om.

Fakta: 12 dømt, én frikjent Sajjad Hussain (41) ble ansett som hovedmann i Lime-saken. Han er dømt til fengsel i ni år. Aktors påstand var fengsel i 13 år. Han må også tåle inndragning av 42,5 millioner kroner. Sajid Hussain (41) hadde en mindre omfattende tiltale enn broren Sajjad, og er dømt til fengsel i tre år og åtte måneder. Aktors påstand var fem år. Tidligere psykiater Sharok Ezazi (51) er dømt til fengsel i fem og et halvt år. Aktors påstand her var fengsel i ti år. Advokat Mohammad Shahzad Nazir (38) er dømt til fire års fengsel for medvirkning i saken. Aktor hadde lagt ned påstand om åtte år for Nazir. Kona til Sajid Hussain (41) fikk ett år og åtte måneder. Påstand fra aktor var to år og seks måneder. Faren i Hussain-familien (70) er dømt til fengsel i et og et halvt år. Aktors påstand var tre år. Moren (61) er dømt til ett år og åtte måneder. Aktors påstand var tre år. Hun må også tåle inndragning av 600.000 kroner. Søsteren (31) til Sajjad Hussain er dømt til fengsel i to år og tre måneder. Aktors påstand var tre år. Svigerfaren (67) til Sajjad Hussain har fått to år og seks måneder. Aktors påstand var to år. En 32 år gammel kvinne er dømt til fengsel i fire år. I motsetning til alle de andre tiltalte, som har pakistansk bakgrunn, har kvinnen tamilsk bakgrunn. Aktors påstand var fengsel i fem år. En 44 år gammel mann har fått to år og åtte måneder. Han må også tåle inndragning av 830.000 kroner. Aktors påstand var tre år. En 61 år gammel mann har fått ett års fengsel. Aktors påstand var to år. Han har allerede sonet hele dommen i varetekt. Den 41 år gamle vennen til Sajjad Hussain ble frikjent. Aktors påstand for ham var fengsel i ett år. Alle tiltalte ble frifunnet for noen av punktene. Flere av dem ble også dømt til å betale erstatninger i millionklassen til ofrene.

Nå har samtlige domfelte anket til lagmannsretten. Også statsadvokaten har kommet med motanke som gjelder deler av dommen. Blant annet fordi flere tiltalte ble frifunnet for noen av punktene som gjaldt menneskehandel.

Vil ha dommen opphevet

Hovedmannen Sajjad Hussain fikk ni års fengsel. Også han ble frifunnet for noen av punktene. Nå blir det en ny runde i retten.

– Statsadvokaten har anket på frifinnelsene. Vi har anket på resten. Vi har primært anket til opphevelse av dommen, subsidiært for ny behandling i lagmannsretten, sier John Christian Elden, Hussains forsvarer.

Fakta: Dette er Lime-saken Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Rælingen, Oslo, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski. Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandel-sak. Deler av tiltalen er også skilt ut og er blitt iretteført i egne saker senere. 13 personer ble tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar 2016. Dom ble avsagt 22. juni i år. 12 av de 13 ble dømt.

– Hvordan ønsker du en mulig anke behandles i retten for å unngå nye 2,5 år i retten?

– Dersom anken behandles fullt ut av lagmannsretten, bør den i stor utstrekning deles og forenkles, slik at behandlingstiden for den enkelte tiltalte blir forsvarlig.

Les Aftenpostens store sak om Hussain-brødrenes Lime-fall: Lime-brødrene skremte egne sjefer til å skaffe seg voldsalarm

Heiko Junge, NTB scanpix

Hvor godt kan de huske?

Blant de domfelte er advokat Mohammad Shahzad Nazir som fikk fire år. Han var tiltalt for medvirkning til grov menneskehandel.

– Han har anket over samtlige punkter han er dømt for. Vi vil ha dommen opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Det bør ikke være mulig å avsi en dom over halvannet år etter at bevisene ble lagt frem og vitnene hadde forklart seg, sier Mette Yvonne Larsen, Nazirs forsvarer.

– Et sentralt spørsmål er hvor mye dommere og meddommere har husket av det som ble sagt og lagt frem i retten for to år siden. Det er også overraskende at hele dommen er enstemmig.

Tingrettsdommer Ina Strømstad er medlem i dommernes mediegruppe. Hun sier at loven åpner for at lang saksbehandlingstid kan være grunn for å oppheve en dom.

– Noen feil fører automatisk til opphevelse, mens andre, f.eks. for lang saksbehandlingstid, bare kommer i betraktning når det må antas at feilen har virket inn på avgjørelsen. Det betyr at for lang saksbehandlingstid kan føre til at dommen oppheves, sier hun.

Dan P. Neegaard

– Beklagelig

Petter Bonde er forsvarer for den 70 år gamle faren i Hussain-familien. Hans klient ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder og har allerede sonet mesteparten av dommen i varetekt. Med en ny rettsrunde kan hovedforhandlingene tilsammen ta mer tid enn det han er dømt til.

– Det er beklagelig at den samlede saksbehandlingstiden vil være så lang. Det er åpenbart belastning for min klient å vente så lenge for å få avklart skyld, sier Bonde.

Rolf Øhman

Waqar Aslam Malik, som forsvarer en 61 år gammel mann som ble dømt til fengsel i ett år, sier at dommen kan ta fra ham levebrødet. 61-åringen jobber som taxisjåfør og risikerer å miste jobben hvis dommen blir stående.

– Min klient mener at han er uskyldig. Hvis denne dommen blir stående så kan han miste levebrødet. Og så mener vi at han heller ikke har fått reduksjon i straffen han hadde krav på grunn av lang saksbehandlingstid, sier Malik.

Her er Inge D. Hanssens kommentar om Lime-saken: Lime-saken er det verste eksempelet på straffesaker som eser ut i omfang.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Forbereder erstatningskrav

Bernt Heiberg var i retten forsvarer for den 41 år gamle kjøpmannen som ble frifunnet. 41-åringen satt i varetekt i nesten ett år. Heiberg sier at statsadvokaten har akseptert frifinnelsen.

– Han ble frifunnet på bakgrunn av den forklaring han ga til politiet kort tid etter at han ble pågrepet. Likevel måtte han sitte på tiltalebenken i norgeshistoriens lengste rettssak. Nå vil vi be om erstatning for uberettiget straffeforfølging, sier Heiberg.

Ønsker ikke at anken tar flere år

Lagmann Torkjel Nesheim i Borgarting lagmannsrett sier at retten ennå ikke har tatt stilling til om en mulig ankesak blir delt opp.

Rolf Øhman

– Vi skal først gjennom en ankeprøving der vi skal vurdere hvilke deler av ankene som skal slippes igjennom for full ankebehandling, sier Nesheim.

Han ønsker å unngå lang saksbehandlingstid i lagmannsretten.

– Vi ønsker ikke at ankesaken skal ta flere år i lagmannsretten, slik som i tingretten. Gjennom ankeprøvingen vil det bli nærmere avklart hvor omfattende ankebehandlingen blir, herunder om deling av saken er aktuelt.

Statsadvokatene Geir Evanger og Peter André Johansen er aktorer i Lime-saken. De er ikke tilgjengelige for kommentar denne uken.