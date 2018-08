Mødre mener de vet best hva barnet trenger. Fedre mener begge foreldre er like gode.

Trøst, mat, klær, vanskelige følelser: Mor mener stort sett hun vet bedre enn far hva som er best for barnet. – På tide at mammaene gir pappaene litt slakk, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.