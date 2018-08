Solberg: – Vi har jobbet med disse endringene lenge

– Vi har gjort noen regjeringsforandringer. Det er en glede å ønske to nye medlemmer av regjeringen velkommen. Og å resirkulere en, sa statsminister Erna Solberg til pressen på Slottsplassen.

Deretter gikk turen videre til pressekonferanse i statsministerboligen der Solberg startet med å takke de avgåtte ministrene Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes for innsatsen.

– Har jobbet med endringene lenge

Terje Søviknes avviser at klagen til Riksadvokaten på gjenopptagelsen av den 18 år gamle voldtektsanklagen mot ham har noe med hans fratreden som olje- og energiminister å gjøre.

– Det har ikke hatt noen betydning. Denne saken har vi kjent til lenge. Onsdag ettermiddag ble vi kjent med at det er kommet en klage som er oversendt til riksadvokaten, og jeg forholder meg til at vi får en avklaring derfra i løpet av en måneds tid, sier Søviknes.

Han innrømmet at planen var å være olje- og energiminister lengre enn to år, men at han nå vil prioritere familien og gå tilbake til lokalpolitikken i Os.

– Planen var å kunne være lengre, men det er krevende å få til kabalen på hjemmebane, sier Søviknes, som gikk fra å ha barna femti prosent av tiden etter at han ble skilt i 2011, til annenhver helg da han ble statsråd.

Erna Solberg la til at statsrådene varslet at de ønsket å gå av før sommeren, og at de har jobbet med disse endringene i Regjeringen i lang tid.

– Ikke farvel, men på gjensyn

Ketil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister for å bli med kona som skal jobbe i USA det neste året. Han er den eneste Frp-statsråden, bortsett fra Siv Jensen, som har sittet i Regjeringen siden den tiltrådte i 2013.

Erna Solberg sa det var et stort tap at han nå går ut av regjering, men både hun og Solvik-Olsen var tydelige på at planen er at han skal tilbake til politikken.

– Jeg ser frem til å fortsette å samarbeide med deg i fremtiden. Dette er ikke et farvel, men et «på gjensyn», sa Erna Solberg under pressekonferansen.

Solvik-Olsen takket Solberg for godt lederskap og mente hennes lederjobb i kombinasjon med god kjemi mellom «stødige ledere» i Venstre og Frp har gjort at samarbeidet i Regjeringen har vært bedre enn mange vil tro.

– Lov å gjøre feil

De to nye regjeringsmedlemmene som ble ønsket velkommen av statsministeren, er landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Solberg sa Bård Hoksrud vil bringe humør og glede inn i Regjeringen. Etter presentasjonen måtte hun svare på om hun er komfortabel med at Hoksrud blir minister, selv om han som kjent brøt sexkjøpsloven i 2011.

– Han er utnevnt som minister, så det betyr jo at jeg er komfortabel med det, hvis ikke hadde han ikke blitt det, sier Solberg.

Hun påpekte at han har vært åpen om saken og vedtatt forelegget han fikk etter saken.

– Jeg kommer ikke til å unnskylde handlingen, men jeg mener at man kan gjøre feil og gjøre opp for seg, sier Solberg.

Dale ett steg nærmere partileder

Som tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, er Kjell-Børge Freiberg kjent med departementet han skal lede.

Erna Solberg påpekte at han også kommer fra Nord-Norge, og dermed kjenner godt til de vanskelige debattene rundt oljeutbygging.

I tillegg til de to nye ministrene, ble Jon Georg Dale (Frp) «resirkulert» fra Landbruksdepartementet til Samferdselsdepartementet.

– Jon Georg har gjort en formidabel jobb som landbruksminister, sier Erna Solberg, og trakk blant annet frem landbruksoppgjøret og tiltak for bøndene som ble rammet av tørken i sommer.

Som samferdselsminister er han trolig ett steg nærmere lederjobben i Frp, mener kommentator Trine Eilertsen.