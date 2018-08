Politiet om Ios-bråket: – Skremmende at foreldre sier ja til slike russeturer

– Det skremmer meg at foreldre sender 17-åringer – eller sine barn som nettopp har fylt 18 – på disse turene når de burde vite hvor ekstremt mye fyll og narkotika det er der, sier politioverbetjent Rune Fossum på forebyggende avdeling i Øst politidistrikt.

– Det er ingen voksne som har kontroll, det er den første russefesten mange av dem er på, og ting kan lett gå over styr.

Han oppfordrer foreldre til å komme mer på banen.

Ble sparket mens han lå nede

Slåsskampen som fant sted 1. august hvor en 18-åring fra Eikeli brakk begge bena etter å ha blitt angrepet av flere personer, beskrives som svært dramatisk av flere Aftenposten har vært i kontakt med som var vitne til hendelsen.

En 17-åring fra Bærum forteller at en gjeng på mellom 10 og 20 gutter skal ha løpt etter 18-åringen, slått og sparket han mens han lå nede på bakken.

– Etterpå så han død ut. Han lå helt stille. Guttene som sparket ham hadde allerede stukket av da dørvakter kom for å jage vekk mengden. Jeg så ikke en eneste politimann, sier en 17-åringen.

Skal ha startet med munnbruk

Ungdom Aftenposten har vært i kontakt med og som nylig har deltatt på russetur til Ios, sier at slåsskampen dreier seg om grupper med russ fra Oppegård og Bærum, fra henholdsvis Roald Amundsen videregående skole og Eikeli skole. De to skolene er kjent for å ha rivaliserende russebusser.

Konflikten skal ha startet med munnbruk og at de to gruppene «disset» hverandre.

– Det blusset opp slåsskamper og krangling mellom de to gruppene da vi var i «bargaten» om kvelden, forteller en av 18-åringene som går på en videregående skole i Oslo. Hun var ikke selv vitne til hendelsen.

– Dette kunne like gjerne skjedd i Norge. Det er synd at det gis et slikt negativt bilde av russen generelt som var på tur. Vi har følt oss trygge og har hatt det kjempefint.

Fem personer ble arrestert på Ios etter hendelsen, men er blitt løslatt.

– Folk går rundt med blåmerker i ansiktet

Den 17 år gamle gutten som var vitne til hendelsen forteller at det til tider var svært urolige tilstander på øyen.

– Jeg var der i en drøy uke og det var slåsskamper nesten hver dag. Plutselig smeller det på gaten, sier han og legger til:

– Folk går rundt med blåmerker i ansiktet hver dag.

Vil vise hvem som er sjefen

Han forteller at det ofte kan oppstå gnisninger mellom russ fra ulike skoler. Rivalisering mellom Eikeli, Oppegård, og andre busser fra Bærum og Oslo-området, er en kjent sak.

– I russetiden er det ofte slåsskamper, men ikke så mange utenom egentlig. Men en busstur blir jo fort som en slags før-russetid. Man fester hele dagen, og du har ikke så mange som passer på deg.

– Hva er bakgrunnen for slåssingen?

– Det handler ofte om å vise hvem som er sjefen, tror jeg, sier 17-åringen.

Vil skille russegruppene neste år

René Schwarzgruber, eieren av reiseselskapet Life is a beachparty som arrangerer flere av turene, sier at de neste år vil prøve å skille de to russegruppene som kommer fra det han kaller «de rivaliserende forstedene».

– Vi ønsker å ha dem i forskjellige uker, og sørge for at grupper av russ fra steder som går bra sammen reiser samtidig, sier han.

– Vi er veldig interessert i å lage ferie for unge som bare er fylt med moro, ikke bråk. Han legger til at han håper Ios ikke blir svartelistet av foreldre til russ etter dette.

– Vi skal gjøre alt i vår makt for å hindre at det samme skjer neste år.

Politiet: – Mye å gjøre med Oppegård-russen

Om konflikten mellom russebussene sier Fossum at politiet kjenner til at det tidligere har vært konflikter mellom russ i Oppegård og russebusser fra andre kommuner.

– Er russen fra Oppegård verre enn russ fra andre kommuner i Follo?

– Jeg vil påstå at vi har ekstra mye å gjøre med Oppegård-russen, ja. Vi hadde det i fjor og også med forrige kull.

Han forteller at det kan se ut som at det er blitt en trend i Norge at russen møtes for å ta et oppgjør for å se hvem som er størst og sterkest.

– Det er noe som har kommet med sosiale medier. Det er lettere i dag å avtale møter og samtidig bruke videoer og bilder som skremselspropaganda.

Rektor på Eikeli: – Ikke fått noen klager

Rektor Dag Brustad på Eikeli videregående skole i Bærum sier han foreløpig overlater til politiet å følge opp saken med eleven fra Eikeli som ble angrepet på Ios.

– Vi er mest opptatt av å tilrettelegge for den skadede eleven, som sikkert kommer til å streve en stund fremover, sier rektor.

Han understreker at skolen ikke har fått noen klager på Eikeli-elever etter russeturen til Ios.

– Er du kjent med at det har vært rivalisering mellom russ på Roald Amundsen videregående skole i Oppegård og Eikeli skole tidligere?

– Jeg er ikke kjent med at det har vært slåsskamper tidligere, men det har vært tilgrising på begge skoler, tagging og den slags. Dette er en helt spesiell situasjon, vi har ikke hatt slike episoder før, sier Brustad.

Rektor ved Roald Amundsen videregående skole, Elisabeth Edding, ønsker ikke å uttale seg.

Kripos sier til Aftenposten at de ikke er kontaktet av gresk politi om saken.

Aftenposten får opplyst at guttene på Eikeli-bussen hverken skal ha kjent til eller møtt de aktuelle personene fra Oppegård før Ios-turen.