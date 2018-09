NRK: Tiltale mot drapstiltalt kvinne i Kristiansand utvides

Kvinnen ble pågrepet 26. september i fjor og er nå tiltalt for drapet på sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014.

Før saken kommer opp for retten, vil hun også bli tiltalt for å ha dopet ned en annen ekskjæreste ved tre anledninger, skriver NRK. Flere medier har skrevet at politiet i februar utvidet siktelsen til å gjelde også dette forholdet. Politiet skal mistenke at kvinnen stjal penger fra ekskjæresten.

Syvbarnsmoren, som har vært gjennom en tvungen rettspsykiatrisk observasjon, nekter for å ha noe å gjøre med noen av de to drapene hun er tiltalt for. Hun har så langt nektet å forklare seg for politiet.

Ifølge tiltalen tok kvinnen livet av faren sin i 2002 ved å dope ham med tabletter inneholdende virkestoffet diazepam, og deretter presse hodet hans under vann. Ekssamboeren skal i 2014 ha fått en dødelig mengde tabletter av typen Stilnoct, før kvinnen skal ha kvalt ham med en pute.

Politiet mener kvinnen har planlagt drapene, men påtalemyndigheten mener kun det er grunnlag for å tiltale henne for forsettlig drap.