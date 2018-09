Stor politijakt etter at jente (16) sendte bilde av våpen til ekskjæresten

Bakgrunnen for biljakten var at politiet hadde fått melding fra jentas ekskjæreste som hadde mottatt bilde av et våpen og var redd, skriver Telemarksavisa.

– Han var bekymret for at hun skulle komme til ham, sier oppdragsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt til avisen.

Da politiet kom frem til stedet onsdag kveld, stakk de av.

Politiet forfulgte bilen fra Vinje i Telemark til Røldal på andre siden av Haukelifjell. Der mistet de den, men bilen ble oppdaget da den kjørte østover igjen.

I forbindelse med en trusselsak der politiet var bevæpnet, har politiet hatt en bilforfølgelse helt opp til Røldal og tilbake igjen til en campingplass ved Flothylt. To personer pågrepet. Kvinne 16 år og mann 23 år fra Agder. Bilen de kjørte var meldt stjålet. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) September 27, 2018

Bevæpnet politi pågrep de to ved en campingplass i Vinje klokken 03 natt til torsdag.

I bilen ble det funnet et luftvåpen.

– Vi fikk kontroll på bilen og alle er uskadet. 23-åringen ble pågrepet og kjørt til Grenland. Når det gjelder 16-åringen har vi varslet barnevernet som vil sette kursen mot Grenland og hente henne, opplyser Kamben.

Bilen de to kjørte var meldt stjålet.