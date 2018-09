Brødre tiltalt for grov voldtekt og grovt ran i Oslo

Episoden skal ha inntruffet den 22. oktober ved Lilleborg skole på Torshov i Oslo da brødreparet ifølge tiltalen traff på en mindreårig gutt og jente, skriver VG.

Ifølge tiltalen skal den eldste broren ha holdt en kniv mot halsen til den unge jenta mens han forgrep seg mot henne. I tillegg skal han ha utøvet vold mot jenta og sagt at han enten skulle «stabbe henne eller kutte over halsen hennes» om hun ikke gjorde som han ville.

Samtidig som storebroren skal ha forgrepet seg på jenta, skal lillebroren ha slått kameraten hennes i ansiktet, truet ham med kniv og sagt at han ville «stabbe» ham om ikke venninnen gjorde som hun fikk beskjed om.

Den fornærmede guttens bistandsadvokat, Hege Salomon, sier til VG at hendelsen har preget ham i ettertid.

– Det er en veldig skremmende opplevelse og svært alvorlig sak. Handlingen har fått store konsekvenser for min klient, sier hun.

Ifølge tiltalen skal brødreparet også ha ranet med seg verdier fra de fornærmede, deriblant en mobiltelefon, et bankkort og kontanter. I tillegg skal de også ha truet med å drepe de to vennene eller deres respektive familier om de kontaktet politiet. En av de to brødrene var mindreårig da hendelsen fant sted. De ble begge pågrepet og varetektsfengslet etter episoden.

Ifølge tiltalen skal storebroren ha forsøkt å forgripe seg på en annen jente nesten umiddelbart etter løslatelse. Storebroren er også tiltalt for et tilfelle av blotting og vold, og for å ha truet flere politibetjenter.

VG har kontaktet forsvarerne til brødrene, advokatene Jonny Sveen og Andreas Nyhaug. Men de har ikke besvart avisen henvendelser. Av den grunn er det ikke kjent hvordan de tiltalte stiller seg til tiltalen.