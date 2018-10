Bompengeaksjonsleder fikk tilbake lappen

Det bekrefter hun i en SMS til Dagsavisen tirsdag kveld.

Under aksjonen torsdag i forrige uke måtte politiet gripe inn fordi kjør sakte-aksjonen hindret en ambulanse under utrykning i å komme fram.

Rundt 700 biler deltok i aksjonen mot de nye bomstasjonene som skal settes opp i 2019.

Remi Presttun / Presttun Media/ NTB scanpix

Planen var å holde seg i høyre kjørefelt, men aksjonen skapte lange køer på E6 og ring 3 i Oslo. Det førte til at politiet stoppet aksjonsleder Cecilie Lyngby. Hun ble kalt inn til politiavhør, ble anmeldt og mistet førerkortet.

– Jeg kan ikke noe for at det er pøbler bak. Vi hadde sagt klart fra på forhånd om at vi ikke skulle skape noen farlige situasjoner, og at vi skulle slippe ambulanser og andre slike kjøretøy forbi. Men når det er så mange som møter opp, er det alltid noen pøbler som ødelegger, sa Lyngby til Dagsavisen i forrige uke.